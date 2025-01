Après un succès prometteur face à Reims, l'ASSE se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Verts. Pierre Ekwah s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Avant un déplacement délicat du côté de la Capitale, ce dimanche soir, Eirik Horneland et Pierre Ekwah étaient présents devant les médias ce vendredi. Le milieu prêté par Sunderland a évoqué ce qui change pour lui depuis le changement d’entraîneur à l’ASSE. Le numéro 4 stéphanois avait un rôle de cinquième défenseur sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "Oui, bien sûr, quand on change de coach, il y a d'autres consignes. Donc ça va avec, il a un style un peu plus différent que ce qu'on avait connu avant. Même moi, ce que j'avais connu avant personnellement. Et voilà, on s'est adapté, on a écouté et on a fait le truc à fond contre Reims. C'est juste d'aller chercher plus haut, d'être peut-être plus agressif, mais un peu plus haut, de presser et aussi de pouvoir garder le ballon un peu plus haut. Et c'est ce qu'on a démontré contre Reims."

Changement de rôle pour Ekwah

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "C’est juste un style différent, comme je l'ai dit, même pour moi personnellement, parce que c'est sûr qu'avant je pouvais par exemple descendre dans la ligne de cinq pour faire cinq défenseurs derrière et là c'est différent. Je suis vraiment constamment au milieu. Juste que je m'adapte avec les demandes du coach et pour moi j'ai pris du plaisir avant et j'en prends toujours maintenant et là c'est plus que samedi dernier on a eu un très bon résultat donc c'est sûr qu'on va se demander si je prends du plaisir ou si l'équipe prend plus de plaisir ou autre donc c'est normal."