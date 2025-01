Après un succès prometteur face à Reims, l'ASSE se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Verts. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Il s'est aussi exprimé sur le mercato. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le football demande de l'intensité. Et beaucoup de travail physique également, ainsi que de la qualité avec le ballon. Mais comme je l'ai dit précédemment, pour moi tout est sur le sujet du développement de ce groupe que j'ai entre les mains aujourd'hui. J'aime travailler avec eux sur le terrain. Ils aiment aussi se dépasser. Ils ont la possibilité d'en faire plus également et après sur les joueurs qui pourraient nous rejoindre, c'est quelque chose que je laisse à Loïc Perrin et aux propriétaires. Et parmi l'équipe que j'ai à ma disposition, plusieurs joueurs sont arrivés cet été. Ils sont encore au début de leur aventure avec Saint-Etienne. Il faut qu'on voit à quel point ils sont capables de se développer. Et c'est toujours pour moi plus facile de recruter des joueurs pendant l'été plutôt que l'hiver. Et il y aura certainement quelques ajustements pendant ce mercato, mais nous verrons ça."

"Ce public, c'est vraiment ce qui fait pour moi la grosse particularité de Saint-Etienne. C'est l'intérêt de cette ville pour le football et de la région tout simplement pour ce football. Cette intensité que les fans amènent au stade et même sur le terrain d'entraînement quand ils sont là, c'est quelque chose qui doit vraiment alimenter les joueurs au quotidien et auquel nous, sur le terrain, on doit répondre avec la même intensité. Si on arrive à connecter ces deux énergies, on arrivera à faire quelque chose de grand pour la Sainte-Étienne. C'est une région qui est très, très travailleuse, aussi marquée par beaucoup de solidarité. On sait que c'est des valeurs importantes et je suis persuadé que si les joueurs dégagent ça sur le terrain, ça créera une grande connexion entre l'équipe et son public et on aura besoin de ça pour nous alimenter pendant nos rencontres et sur la phase de développement de l’ASSE."

"Mettre de l'intensité, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, mais mettre de la qualité dans cette intensité, c'est beaucoup plus sensible, donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire au quotidien de manière progressive."

"Pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse donner de la fierté à nos supporters"

"Alors non, je n'ai pas vraiment regardé les commentaires qui ont été faits après notre première victoire. Je me concentre vraiment sur l'ambition qui est la nôtre d'avoir plus d'intensité sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse donner de la fierté à nos supporters. Et c'est ce que j'ai vu tout au long de la rencontre contre Reims. On a été un petit peu tendu et raide sur la première période où on a eu beaucoup d'occasions. Mais je pense que plus on en a eu, plus les joueurs se sont sentis relâchés et ont été plus efficaces."

"Oui, on va voir si Paris va nous laisser jouer aussi de la même manière. Mais bien sûr, ce qu'on veut, c'est attaquer la rencontre avec la même intensité, le même style et de voir combien de temps est-ce qu'on peut le tenir contre cette équipe de Paris qui est championne et qui va jouer à domicile. On a évidemment un grand respect pour cette équipe de Paris, mais on n'en a pas peur. On veut aussi rentrer sur le terrain avec cette envie de se servir de ce match pour construire et développer les joueurs. Paris joue avec une haute intensité, un rythme assez impressionnant à tous les niveaux, que ce soit tactique, technique et en termes de qualité, ils sont vraiment au top niveau. C'est le genre de match qui sert réellement pour le développement de nos joueurs. On va se déplacer à Paris avec l'envie de créer des bonnes phases de jeu par moment parce qu'on sait aussi qu'on va souffrir. C'est forcément une équipe qui va nous mettre en difficulté."

La recette pour battre Paris ?

"Je ne pense pas spécialement aux résultats, mais plus à la manière, au développement de l'équipe. On va essayer de mettre sur le terrain le maximum de football à la Stéphanoise comme on a pu le faire contre Reims et voir si, avec cette attitude positive sur l'attaque, on peut les embêter. On va voir aussi si on est capable de souffrir parce que je sais que c'est certainement ce qui va se passer pendant une partie de la rencontre. Yunis Abdelhamid est retourné de la suspension. Comment comptez-vous faire pour l'équipe ?"