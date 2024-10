Olivier Dall'Oglio retrouve le sourire ces dernières semaines. L'entraîneur de l'ASSE a pu disposer de quinze jours pour préparer une rencontre très importante face au Racing Club de Lens. ODO s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "On commence avec de bonnes nouvelles : aucun joueur blessé. Le retour des internationaux s'est bien passé, les derniers sont arrivés ce matin. Ils sont en forme. Du moins, pas blessés, ce qui est déjà un point positif. Les résultats ont été variés, certains ont gagné, d'autres ont perdu, mais dans l'ensemble tout va bien.

Concernant les joueurs en reprise, Maçon et Cornud ont commencé à trottiner. Ils courent bien. Ils sont dans une phase de récupération progressive, mais il leur faudra encore un peu de temps. Monconduit a également repris la course. Quant à Briançon, après son opération, il est toujours en rééducation, principalement en salle. Pour Wadji, il est toujours à Clairefontaine, et nous verrons comment cela évolue, s'il revient bientôt ou s'il prolonge son séjour là-bas.

Je pense que Maçon pourra réintégrer le groupe progressivement la semaine prochaine, tandis que pour Cornud, ce sera un peu plus long. Nous n'avons pas de date précise pour ces deux joueurs, donc nous suivrons leur évolution avec le groupe. Ben Old est également rentré, après un long voyage, puisqu'il a joué à Tahiti et à Auckland. Pour lui, la fatigue vient plus du décalage horaire et du voyage que des matchs. Heureusement qu'il est jeune et dynamique !"

Une nouvelle expérience pour Dall'Oglio

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "J'ai déjà eu des internationaux qui ne voyageaient pas aussi loin, mais dans des conditions assez difficiles, notamment pour certains déplacements en Afrique où l'organisation n'était pas optimale. Ils ont dû faire face à de longs périples, avec parfois des attentes interminables entre deux vols, ou des situations assez surprenantes pour rentrer en France. Cela leur prenait beaucoup de temps, même s'il n'y avait pas vraiment de décalage horaire à gérer. Ce sont surtout les trajets longs et les attentes de 3, 4, voire 5 heures entre deux avions qui étaient très épuisantes. Cela m'est déjà arrivé par le passé de devoir gérer cela."

Le sommeil en prévention à l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Les blessures ? Oui, on fait de notre mieux, mais c'est difficile de vraiment faire de la prévention. On discute beaucoup avec les joueurs, surtout ceux qui voyagent beaucoup. On les pousse à se reposer. Par exemple, ce matin, Ben (Old) voulait participer à toute la séance, mais on a refusé. On sait qu'ils ont envie de toucher le ballon et de retrouver le groupe, mais ces joueurs ne reprendront que demain. Pour Ben, c'est une question de surveillance médicale. On ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est suivre de près son temps de sommeil. On sait qu'il est rentré hier soir, qu'il est venu pour des soins avant d'aller se coucher. Maintenant, il doit retrouver le rythme français, et il a beaucoup dormi cette nuit, ce qui est un gros avantage. Cette surveillance se fait surtout par un suivi attentif et des questions."