Match décisif pour l'ASSE samedi soir. Les Verts recevront le Stade Rennais dans un Geoffroy-Guichard qui a enfin purgé son huis clos partiel. Louis Mouton s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "J'étais un peu dans le dur après le match face à Lille car j’étais malade la semaine dernière, mais ça rentre dans l'ordre. Le coach et le staff font attention. Le but, c'est de travailler et de trouver le bon juste milieu entre travail et repos.

Le mercato ? On accueille toujours les nouveaux à bras ouverts. Je ne connaissais pas Cardo, mais c'est de très bonnes personnes avec Maxime Bernauer. Ils sont là pour le même objectif que nous. On est là pour bosser. Cardo s'entraîne. Max n’est pas encore avec nous. On est tous dans la même dynamique. On travaille dur pour prendre des points rapidement.

Mon occasion ratée ? Il faut essayer de l'oublier, mais c'est important que ça reste dans un coin de notre tête pour qu'on n'oublie pas totalement cette action. Si je peux essayer de gommer ça dès ce week-end, ce serait parfait."

Mouton ne veut pas se cacher

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "Le coach veut qu’on essaye de marquer. Il attend beaucoup de choses : défensivement et offensivement. Avec le nouveau style de jeu, on se crée pas mal de situations. On est plus souvent dans la surface de réparation adverse. C'est là où il va falloir progresser. Si on pouvait aider nos attaquants et marquer quelques buts ou leur donner de bons ballons, ce serait bien.

Un manque de lucidité ? C'est physiquement assez éprouvant. Mais on arrive à garder le ballon pour garder du jus sur des situations comme ça et pouvoir la mettre au fond. Sur cette occasion ratée, c'est surtout moi qui ai loupé. Pas forcément un manque de lucidité. C'est juste une erreur technique."

L'ASSE doit-elle plus calculer ?

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "Il y a de la frustration. Le contenu est mieux. On embête pas mal d'équipes. Le problème, c'est que nos temps faibles, sont vraiment faibles. On n'arrive pas à maintenir un score dans nos temps faibles, On presse beaucoup. S'il y a un ou deux joueurs qui loupent le pressing ou alors l'équipe adverse qui parvient à sortir du pressing, il y a des espaces qui se créent à l'opposé et c'est compliqué.

Quand on voit qu'on n'arrive pas à récupérer le ballon très haut, on se remet plus en bloc et on réavance dans un second temps. En ce moment, on va presser continuellement. On veut imposer quelque chose. Peut-être trop parfois car nous ne sommes pas en place.

Maintenant, notre mission à nous avec Benjamin Bouchouari, c'est vraiment d'empêcher ce latéral de sortir de sa zone, de le laisser enfermer sans se jeter. Si on peut essayer de les laisser dans un coin du terrain et les serrer jusqu'à ce qu'ils fassent une erreur. Maintenant, ça n'arrive pas tout le temps parce qu'en face, il y a des joueurs de qualité."