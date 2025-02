L'ASSE récupère un formidable atout ce week-end. Peut-être même l'un de ses plus grands points forts : Geoffroy-Guichard. Les stéphanois comptent bien s'appuyer sur leur public pour aller chercher la victoire.

Après deux rencontres sans kops (face à Reims et Nantes), les Verts vont retrouver un Chaudron enfin plein. Logiquement questionné sur le sujet, Eirik Horneland sait que ce facteur peut être déterminant :

"J'ai hâte de jouer ce premier match avec le retour des Kops. On sait que les supporters, c'est vraiment quelque chose qui compte à Saint-Étienne. Je suis très content de les avoir de retour avec nous. On va essayer de faire le maximum sur le terrain pour essayer d'entrer en relation avec eux et dès le départ, de leur donner quelque chose, de leur donner la possibilité de nous soutenir et de nous encourager. On va tout faire pour donner un maximum d'énergie sur le terrain. On sait que c'est ce qu'ils recherchent et leur réaction à notre engagement sera aussi quelque chose qui va nous aider sur la rencontre."

L'ASSE "joue à 40.000"

Formé à l'ASSE, Louis Mouton connaît parfaitement l'importance du Public stéphanois et ajoute : "Le maintien passera obligatoirement par Geoffroy-Guichard. Il va falloir prendre des points à l'extérieur au bout d'un moment. Mais c'est sûr que Geoffroy Guichard, ça aide. On le voit, on n'a pris que deux points à l'extérieur. À Geoffroy Guichard, ça marche plutôt bien. Le retour des Kops va faire du bien. On ne joue pas à 11. On joue à 40 000. Donc, ça aide forcément.

On a cette faculté à emballer les matchs. Le stade sera vraiment avec nous quand on sera sur des temps forts. A contrario, sur des temps faibles, ils vont nous pousser pour qu'on ne se laisse pas faire. C'est bénéfique l'apport des Kops. Il va falloir les emmener avec nous pour qu'ils sentent qu’on ne les lâche pas. Eux, ils ne vont pas nous lâcher, et ça va être ensemble, qu'on va réussir."

Le vœux pieux pour l'ASSE

Régulièrement sanctionné pour l'usage des fumigène, l'entraineur norvégien de l'ASSE aimerait que l'on trouve un juste milieu pour pouvoir compter sur un Chaudron en ébullition dans cette course au maintien. "Les fumigènes et les suspensions ? Je ne suis pas celui qui fait les règles de ce championnat, donc je suis obligé de m’y adapter. Je trouve que les fumigènes amènent quelque chose en termes d'ambiance dans un stade. Mais il y a aussi des règles qui doivent être respectées, donc il faut trouver le bon équilibre, car le plus important pour moi, c'est de pouvoir compter sur les supporters.

Pour qu'il y ait une bonne ambiance, c'est important qu'il y ait une coopération entre les clubs, les groupes de supporters et les associations de la Ligue. On veut pouvoir compter sur la présence des supporters dans les stades tout en ayant une bonne ambiance."

Classement domicile de la Ligue 1 2024-2025 :

Position Équipe Points J G N P BP BC Diff. 1 Paris-SG 26 10 8 2 0 27 8 +19 2 Monaco 23 11 7 2 2 21 14 +7 3 Nice 21 9 6 3 0 23 9 +14 4 Lille 21 10 6 3 1 20 12 +8 5 Rennes 19 11 6 1 4 19 9 +10 6 Auxerre 19 10 5 4 1 15 8 +7 7 Brest 19 10 6 1 3 21 15 +6 8 Strasbourg 18 9 5 3 1 16 10 +6 9 Lyon 17 9 5 2 2 16 11 +5 10 Marseille 16 10 4 4 2 18 15 +3 11 Saint-Étienne 16 9 5 1 3 11 9 +2 12 Toulouse 15 11 4 3 4 13 12 +1 13 Lens 14 10 4 2 4 10 10 0 14 Montpellier 12 11 3 3 5 15 25 -10 15 Angers 11 10 3 2 5 14 19 -5 16 Nantes 10 9 2 4 3 11 12 -1 17 Reims 10 11 2 4 5 13 18 -5 18 Le Havre 6 10 2 0 8 6 22 -16