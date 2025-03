L'ASSE retrouve la compétition après deux semaines de trêve internationale. Irvin Cardona et son entraîneur Eirik Horneland se sont présentés devant la presse ce jeudi avant de recevoir le PSG samedi soir. Extraits.

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Ce n'est pas évident que ce soit pour eux ou pour nous, parce que nous les premiers, on a besoin d'eux. Ils sont super importants, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, ils sont toujours là. Je sais qu'ils en souffrent beaucoup aussi de la situation et j'espère pour eux et pour nous que les groupes ne seront pas dissous. Nous, on les soutient à 100%. Comme je l'ai dit, on a besoin d'eux. Ils sont très importants aujourd'hui à Saint-Etienne. J'ai vu qu'il y avait la manifestation. Je leur souhaite que ça n'arrive pas. Forcément. On leur souhaite tous que ça n'arrive pas. On les soutient et on fera du mieux possible pour les rendre fiers et maintenir le club."

Eirik Horneland (Coach de l'ASSE) : "Je trouve que les groupes doivent être organisés. Avec des groupes organisés, on a la possibilité d'avoir une bonne communication, de pouvoir échanger avec eux. Sans cette organisation, ce serait difficile. Je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de responsabilité aux groupes. Cette communication est vraiment importante entre eux, le club et les instances.

"Dissoudre les groupes ? C'est une manière de s'attaquer à l'âme de Saint-Etienne" (Horneland sur la possible dissolution des groupes de supporters de l'ASSE)

Le public est très important. L'atmosphère qui règne dans les stades joue une grande part dans le déroulement des rencontres. C'est très important d'avoir une ambiance, une atmosphère positive qui est favorable à la compétition. Quand ça vient des tribunes et quand on le retrouve sur le terrain, c'est vraiment ce qui donne au football ce côté très populaire. Le football, c'est une sorte de théâtre où beaucoup d'émotions se jouent. Il y en a beaucoup en tribune. Il y en a aussi beaucoup sur le terrain. Et je pense que les deux s'alimentent l'une l'autre. Je pense qu'on a vraiment besoin que ces tribunes gardent cette ambiance.

Ils représentent aussi l'un des attraits du football à Saint-Etienne et pour la Ligue. La présence des supporters dans les stades fait aussi parler en bien de notre Ligue 1, donc je trouve que c'est très important qu'ils restent qu'ils restent organisés parce que ça nous permet d'avoir une bonne communication avec eux et de pouvoir s'entendre sur plusieurs sujets. La Ligue 1 a besoin de tous ces ingrédients-là, de la qualité sur le terrain, de l'animation en tribune. C'est vraiment très important pour le rayonnement du foot français. La passion est très importante, comme le fait de très bien se comporter en tribune.

C'est une manière de s'attaquer à l'âme de Saint-Etienne. Ces groupes sont importants pour le club. C'est important qu'ils soient organisés, qu'ils continuent d'exister. Comme je l'ai dit, ça permet d'avoir une bonne communication avec eux, entre eux. Et on a vraiment besoin de pouvoir compter sur cette relation."