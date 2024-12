Laurent Huard, entraîneur intérimaire de l'ASSE, a pris la parole en conférence de presse ce samedi, à la veille du match ASSE-OM. Les Verts s'apprêtent à disputer leur ultime rencontre avant la trêve des fêtes de fin d'année. Voici ses déclarations, choisies et retranscrites par la communication du club.

"Je lui souhaite la bienvenue et le meilleur pour la suite"

À l'issue d'une semaine mouvementée, qui a vu Olivier Dall'Oglio être démis de ses fonctions, et Eirik Horneland arriver dans le Forez pour prendre en main l'équipe première de l'ASSE, Laurent Huard, entraîneur le temps d'une semaine, s'est présenté en conférence de presse. Celui qui d'ordinaire dirige le centre de formation des Verts, a adressé un chaleureux message de bienvenue à son successeur.

Laurent Huard (entraîneur intérimaire et directeur du centre de formation de l'ASSE) : "Eirik s’est présenté à nous tous, au staff, aux joueurs. Il nous a souhaité un bon match. On aura l’occasion d’échanger après, quand il découvrira le club et le Centre de formation. Je lui souhaite la bienvenue et le meilleur pour la suite car une équipe première performante permet à tout le club d'être dans la bonne dynamique pour avancer."

"Je souhaite aussi remercier..."

Le directeur du centre de formation a également tenu à remercier ses équipes qui ont pris son relais cette semaine à l'Étrat : "Je souhaite aussi remercier mes collaborateurs et mon staff qui ont assuré la continuité de la semaine au Centre de formation pendant que les dirigeants m'ont accordé leur confiance pour diriger l'équipe professionnelle en attendant la nomination d'Eirik."