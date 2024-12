ASSE : Une menace plane avant Marseille !

Le changement est pour maintenant du côté de l'ASSE. Après le départ d'Olivier Dall'Oglio, l'ASSE est en quête de son futur entraîneur. En attendant, les Verts seront coachés par Laurent Huard dimanche face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Une menace importante plane sur les Verts, et celle ci pourrait avoir de lourdes répercussions sur le premier match du futur entraîneur stéphanois en 2025.

Cinq stéphanois en sursis - ASSE Comme la saison dernière face à Nîmes lors de l'intérim assuré entre le départ de Batlles et l'arrivée de Dall'Oglio, Laurent Huard va devoir composer avec plusieurs absences. Mais en dehors de cela, et compte tenu de la situation délicate au classement, les Verts vont devoir être vigilants face à l'OM afin de ne pas être pénalisés en championnat après la trêve hivernale. En effet, plusieurs joueurs sont sous la menace d'une suspension automatique en cas de nouvel avertissement (carton jaune) face à Marseille ce dimanche. Le cas échant, ces joueurs seraient suspendus pour la réception de Reims le samedi 4 janvier à 17 heures. Le premier d'entre eux est Léo Pétrot, sous la menace face à Marseille uniquement. Mickaël Nadé, lui, est sous la menace pour les deux prochains matchs (Marseille et Reims). Yunis Abdelhamid, lui, devra être plus vigilant puisqu'il est sous la menace pour les trois prochains matchs. Lucas Stassin, qui a débloqué son compteur buts sous le maillot Vert ce week-end, est sous la menace 5 matchs, et Benjamin Bouchouari 6 matchs.

En termes de discipline, Mathieu Cafaro a été le joueur le plus averti depuis le début de saison : 3 cartons jaunes, 1 second avertissement. Mathieu Cafaro et Augustine Boakye ont eux aussi récolté 3 avertissements. Derrière, Mathis Amougou, Pierre Ekwah, Léo Pétrot, Lucas Stassin, Yunis Abdelhamid, Benjamin Bouchouari, Mickaël Nadé, Pierre Cornud et Marwann Nzuzi ont reçu deux cartons jaunes.