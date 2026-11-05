Julien Le Cardinal, Nadir El Jamali et Sohaib Nair (ASSE) ont répondu aux questions de Radio Scoop après la large défaite à Guingamp (0-3). Les trois Stéphanois se sont notamment exprimés sur la vie dans le vestiaire, le rôle du capitaine, l’intégration des joueurs et l’ambiance du Chaudron. Ils ont également partagé quelques anecdotes sur leur quotidien loin des terrains.

Invités au micro de Radio Scoop, les trois joueurs de l’ASSE ont levé le voile sur les coulisses du groupe stéphanois. Entre les questions de langue, le leadership de Julien Le Cardinal et la découverte de Geoffroy-Guichard, les Verts ont livré plusieurs confidences intéressantes.

ASSE : Un vestiaire où l’anglais est roi

La communication occupe une place importante dans un groupe composé de joueurs aux parcours différents. À l’ASSE, l’anglais reste la langue la plus utilisée pour permettre à chacun de se comprendre. Une situation que Nadir El Jamali connaît bien et sur laquelle il travaille au quotidien.

« La plupart du temps on parle anglais. J’apprends, c’est pas facile mais c’est important », explique le jeune Stéphanois.

Pour faciliter les échanges, certains joueurs jouent également les traducteurs. C’est notamment le cas de Maxime Bernauer, comme l’explique Sohaib Nair avec humour : « Oui Max Bernauer fait partie des traducteurs dans le vestiaire pour que tout le monde comprenne. Il y a l’adjoint Bryan qui traduit mais il est approximatif (rires). »

Julien Le Cardinal préfère, lui, laisser parler les personnalités. Le défenseur ne se considère pas comme un grand orateur. « Moi j’aime pas ça. Chacun a sa personnalité. Moi je ne suis pas trop celui qui fait des grands discours. Je préfère montrer sur le terrain et montrer l’énergie que je donne à mes coéquipiers. On a Maxime Bernauer qui aime bien parler et qui est bilingue. »

Julien Le Cardinal, un capitaine de l’ASSE qui ne veut pas changer

Désigné capitaine, Julien Le Cardinal a également expliqué les circonstances de sa nomination. Le défenseur raconte que le coach est venu directement à sa rencontre avant le premier match amical.

« Avant le premier match amical qu’on a fait, il est venu me voir pour m’en parler. Il m’a dit qu’il voulait que ce soit un joueur de champ. On a moins de poids quand on est le relais par rapport à l’arbitre. Il avait sondé tout le monde et il aimait bien l’énergie que j’apportais dans le groupe. »

Le Stéphanois ne compte toutefois pas modifier son comportement en raison du brassard. Pour lui, le collectif passe avant les responsabilités individuelles.

« Pour moi ça ne change pas grand-chose. Je ne vais pas changer car j’ai quelque chose au bras. On est tous importants, tous sur le même piédestal et c’est ça que j’aime bien. Il y a 25 capitaines dans le vestiaire. »

Un discours qui illustre sa vision du leadership. Le défenseur préfère montrer l’exemple plutôt que multiplier les prises de parole.

Sohaib Nair séduit par l’ambiance de Geoffroy-Guichard

L’ambiance du Chaudron a également été au cœur des échanges. Pour Sohaib Nair, la découverte de Geoffroy-Guichard a marqué les esprits. Le défenseur ne s’attendait visiblement pas à vivre une telle expérience.

« J’étais choqué contre Montpellier. On m’a briefé, on m’a dit que c’était incroyable mais je pensais pas autant », raconte-t-il.

Nadir El Jamali partage cet enthousiasme. Le jeune joueur sait ce que représente le fait de jouer devant les supporters stéphanois. Depuis son enfance, il rêve de connaître ce genre de moments.

« Depuis tout petit on rêve de jouer dans des stades comme ça devant 40 000 personnes. C’est de la bonne pression. Ça fait plaisir de marquer en Coupe de France, chez moi au Chaudron, maintenant j’attends de marquer mes premiers buts en Ligue 2. »

Julien Le Cardinal a également tenu à saluer la fidélité des supporters de l’ASSE. Le capitaine mesure l’importance de leur présence malgré les dernières saisons difficiles.

« Oui, on est reconnaissants de ce qu’ils font car ils auraient pu lâcher ces dernières années. Ils répondent toujours présents. On essaye de donner le maximum pour leur rendre. »

Le coach et la vie loin du football

Sohaib Nair a aussi été interrogé sur sa relation avec le coach. Le défenseur décrit un entraîneur accessible, qui n’hésite pas à échanger avec ses joueurs, que ce soit pour les féliciter ou leur faire passer un message.

« Le coach est une bonne personne, ouvert à l’échange et proche des joueurs. Quand les choses ne vont pas, il n’hésite pas à nous le dire et quand c’est bien aussi. Il n’y a pas eu de mal à s’adapter. »

Enfin, les trois Stéphanois ont évoqué leur quotidien en dehors des terrains. Pour Sohaib Nair, la famille occupe une place centrale. Le joueur profite de son temps libre avec sa femme et sa fille. Il apprécie également les jeux vidéo.

« Moi c’est très simple, je suis avec ma femme et ma fille. La PlayStation des fois. Moi je joue à FIFA et à Call of Duty. Je ne joue pas avec mon joueur dans le jeu, je suis trop nul (rires). »

Nadir El Jamali partage cette volonté de décrocher du football lorsque l’occasion se présente. Le jeune milieu insiste sur l’importance de préserver une vie en dehors des terrains.

« C’est important de décrocher du foot. On est dans une bulle où on pense que football et rester avec la famille et jouer à la Play. »

Des confidences qui permettent de mieux comprendre la vie du groupe stéphanois. Entre solidarité, communication et proximité avec les supporters, les joueurs de l’ASSE affichent une volonté commune : avancer ensemble et rendre au public stéphanois la fidélité dont il fait preuve.