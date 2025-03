L'ASSE dispute une véritable finale ce dimanche sur la pelouse de la Mosson. Un match décisif face à Montpellier particulièrement attendu. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Une balle de match Montpellier ? Il y a de nombreuses façons de regarder le match. Il reste 9 matchs, mais sans doute, c'est un match très important pour les deux équipes. Oui, rien ne va se décider à la fin de cette rencontre. Par contre, c'est incontestable. C'est un match très important pour les deux équipes.

On ne peut pas nier l'importance de ce match que ce soit pour nous ou pour Montpellier. Il faut juste lancer ce match et espérer qu'on le prendra de la meilleure des manières. Non, je ne pense pas qu'une victoire contre Montpellier les élimine définitivement de la lutte pour le maintien. Après ce match, il restera 8 rencontres, donc 24 points à remporter. Ça fait encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de points à récupérer. On sait qu'on a simplement 5 victoires au compteur pour l'AS Saint-Etienne. On sait qu'il faut en décrocher d'autres pour se rapprocher du maintien. Et Montpellier doit faire exactement la même chose."

"Quand on regarde les prestations du Havre, Montpellier et Saint-Etienne, je pense que la place qu'elles occupent aujourd'hui au classement est là à l'heure" (Horneland avant MHSC-ASSE)

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "On ne va pas changer spécialement nos habitudes. Pour chaque rencontre, on essaie de préparer l'équipe au mieux à chaque fois. Ce qui est bien pour nous cette semaine, comme je l'ai dit, c'est qu'on a récupéré le plus de joueurs possible à l'entraînement. Ça amène de la concurrence. Et je compte sur cette concurrence à l'entraînement pour augmenter le niveau de l'équipe. J'espère que cette concurrence nous aidera à commencer le match contre Montpellier de la meilleure des manières.

Un mot sur l’absence des supporters à Montpellier ? C'est toujours quelque chose qu'on souhaiterait avoir avec nous, la présence de nos supporters. On va devoir faire son contre Montpellier. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses pour la situation à Montpellier, mais évidemment qu'on préfère les avoir avec nous.

Montpellier à quoi s’attendre ? Quand on regarde les prestations du Havre, Montpellier et Saint-Etienne, je pense que la place qu'elles occupent aujourd'hui au classement est là à l'heure. Certaines auraient pu faire de meilleurs résultats. Montpellier a vraiment tout ce qu'il faut pour poser des problèmes à Saint-Etienne. Et la gestion des émotions sur cette rencontre sera importante, autant pour Montpellier que pour nous. Car je le répète, Montpellier a vraiment tout ce qu'il faut pour poser des problèmes à la Sainte-Étienne. Donc on respecte vraiment l'adversaire, un grand respect pour cet adversaire de Montpellier."