Ce dimanche, l’ASSE s’apprête à affronter un Olympique de Marseille en grande forme. Malgré les vents contraires, Olivier Dall’Oglio refuse de se résigner. Lors de la conférence d’avant-match, il a exprimé sa foi en son groupe, tout en mettant en lumière les points clés pour rivaliser avec un tel adversaire. Les Verts ont-ils les moyens de surprendre ?

"Ils viennent ici à Geoffroy pour gagner. Maintenant, nous, on n'est pas là pour se faire trucider" (Olivier Dall'Oglio coach de l'ASSE) :

Un mot sur l’OM ? Aujourd'hui, c'est des prétendants au titre, même si on sait que le PSG est devant. Les derniers matchs, bien sûr, on les a étudiés. Il y a quand même des grosses individualités. Ils sont encore peut-être en recherche d'un très gros collectif pour aller chercher peut-être la deuxième, voir la première place ou au moins le top 3. C'est une équipe ambitieuse qui a mis les moyens. Il y a des joueurs de grosse qualité. Ils sont allés chercher un entraîneur très réputé aussi. Ils ont des ambitions, c'est clair. Ils viennent ici à Geoffroy pour gagner. Maintenant, nous, on n'est pas là pour se faire trucider. On est là pour d'abord résister, être solide et puis montrer les armes. Ce qu'on a pu montrer sur les derniers matchs à Geoffroy Guichard.

Et ça, on en est capable. Oui, on peut considérer que c'est une équipe européenne. Quand il y a une équipe avec un très gros budget et qui achète des joueurs de talent, c'est qu'ils ont certainement plus de talent que nos joueurs à nous, c'est clair. Ce n'est pas les mêmes ambitions, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui nous manque à un moment donné ? C'est peut-être que certains joueurs vont manquer du mental, certains joueurs du physique et d'autres techniquement. On sait que ces joueurs-là sont solides. Après, nous, on ne peut pas... On ne peut pas avoir ce genre de joueurs, mais il faut qu'on ait d'autres arguments obligatoirement pour les contrer. On sait que ces équipes-là sont faites pour aller jouer l'Europe. Donc déjà, l'effectif, il est pléthorique. Il y a pratiquement deux ou trois équipes possibles, ce qu'on n'a pas déjà. Il y a beaucoup de différences, mais on pourrait en parler toute la matinée.

"À Geoffroy Guichard, on voit vraiment la différence"

En quoi Geoffroy Guichard change tout pour l'ASSE ? Alors moi je sens des choses, maintenant c'est pas spécialement important ce que je ressens, c'est surtout ce que eux ressentent. Mais ça c'est difficile de parler sur du collectif, parce qu'en fait c'est quelque chose de très individuel une approche de match. Certains vont être en approche très concentrée, d'autres qui sont peut-être un peu plus fébriles. En tout cas ce qu'il en est, ce qu'il en ressort des matchs à domicile, c'est que l'apport du public, c'est quelque chose de... de fort pour les joueurs, en tout cas, ça je le ressens. Le dépassement de soi, certainement aussi, qu'on ne retrouve pas spécialement sur les matchs à l'extérieur, parce que quand on joue à 10, il y a un dépassement de soi, on va chercher plus, alors que nous on s'est retrouvés à à faire la même chose, voire moins.

À Geoffroy Guichard, on voit vraiment la différence. On voit des garçons qui terminent complètement épuisés. Mais je pense qu'à un moment donné, ils sont portés par le public. C'est pour ça que l'aspect mental chez les joueurs est important. C'est quelque chose que nous on recherche. Et ce que je demande moi à mes joueurs aujourd'hui, c'est que plus c'est dur, plus il faut sortir la tête de l'eau, plus il faut être présent, plus il faut se rebeller. On a besoin de se rebeller, on a besoin de se révolter. C'est ce que je vois par moment à Geoffroy. Parce que je sens que des fois, on est sur le fil du rasoir. On parle du match ASSE-Montpellier, qui était un match essentiel, un match couperet et en fait on a pris le dessus parce qu'on est allé chercher au-delà de nos forces à un moment donné quoi voilà et nous on doit passer par là sur tous les matchs en fait et c'est ce qu'on recherche à l'extérieur qu'on a du mal à trouver en ce moment.