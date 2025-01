C'est désormais officiel depuis quelques heures, Irvin Cardona fait son retour à l'ASSE. Prêté en début de saison par Augsbourg à l'Espanyol Barcelone, il a finalement rompu son prêt. Son retour était très attendu par les supporters stéphanois.

Ce mardi matin, Irvin Cardona était de retour sur les pelouses de l'Etrat. Lors de l'entraînement ouvert au public, les supporters stéphanois ont pu voir de leurs propres yeux le joueur prêté par Augsbourg. Après l'entraînement, le public présent a également pu prendre des photos, faire signer des autographes... Juste après la séance, Irvin Cardona a répondu à plusieurs questions posées par les médias présents sur place. Voici les réponses du joueur stéphanois filmées par Le Progrès.

"Le plus important, c'est que je sois là"

"Déjà très fier de revenir ici. J'attendais ça, ça fait quelques jours qu'on discutait avec le club, donc ça a pris du temps, mais je suis content d'être revenu.

C'était des discussions entre trois clubs (Saint-Étienne, Augsbourg et l'Espanyol Barcelone). J'ai été prêté en Espagne, mais voilà, ils ont réussi à se mettre d'accord malgré tout. Le plus important, c'est que je sois là, et que je puisse reprendre les entraînements rapidement avec le groupe."

L'atmosphère de l'ASSE lui a beaucoup manqué !

"Ouais, ça m'a pas mal manqué. Déjà mes coéquipiers, les supporters, le stade, donc par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, forcément, j'avais envie de revenir."

Sur le jeu proposé par Eirik Horneland, coach de l'ASSE : Oui, on a parlé un petit peu. Je vais faire de la vidéo cet après-midi pour voir les principes qu'il met en place, même si j'ai regardé pratiquement tous les matchs depuis le début de la saison. Je sais déjà un petit peu comment l'équipe joue, mais on va aller perfectionner ça cet après-midi.

Comme je l'ai dit, je suis le plus heureux d'être là, avant eux je pense (les supporters). Je pense que tout le monde est content."