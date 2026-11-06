À peine le temps de célébrer le passage à la nouvelle année et d’échanger les vœux traditionnels que l’ASSE devra déjà remettre le bleu de chauffe. Après quelques jours de trêve hivernale, les Verts attaqueront la seconde partie de saison pied au plancher. Et pour ce premier rendez-vous de l’année 2027, le calendrier réserve une programmation particulièrement insolite.

L’ASSE entamera l’année 2027 par un voyage particulièrement attendu en Haute-Savoie. Pour le compte de la 16ᵉ journée de Ligue 2, les Verts iront défier le FC Annecy au Parc des Sports le lundi 4 janvier à 20h45, une rencontre diffusée en direct sur beIN SPORTS. L’occasion idéale d’exorciser les démons de la saison dernière.

Si le rendez-vous de la rentrée a tout du match piège par excellence au sortir des fêtes du Nouvel An, il résonne surtout comme une revanche obligatoire dans l’esprit du Peuple Vert. Tout le monde garde en effet en mémoire la gifle reçue le 25 octobre 2025 sur cette même pelouse du Parc des Sports, où les Ligériens s’étaient lourdement inclinés 4-0 lors d’une soirée cauchemardesque. Une prestation à oublier d’urgence et dont l’ASSE devra s’inspirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs.

Le duel : Sahi Dion face au patron de l’ASSE, Le Cardinal

Pour pimenter cette affiche de reprise, la rencontre sera le théâtre d’une opposition de style captivante entre deux hommes forts arrivés pour transformer le visage de leur équipe respectives.

D’un côté, le FC Annecy enregistre le retour de Moïse Sahi Dion. Revenu en Haute-Savoie pour apporter un véritable plus à l’attaque annécienne, l’attaquant compte bien faire parler sa vitesse et son sens du but pour bousculer la hiérarchie.

De l’autre, l’ASSE peut compter sur son capitaine, Julien Le Cardinal. Arrivé en patron l’hiver dernier dans la Loire, le défenseur central s’est imposé comme le patron incontesté de l’arrière-garde stéphanoise. Sa mission sera claire : fermer les espaces, imposer son impact physique et stabiliser la défense pour éviter aux Verts de revivre un scénario catastrophe comme celui de l’automne 2025.

Un duel athlétique et tactique dans le duel qui pourrait bien faire basculer ce premier choc de l’année 2027.