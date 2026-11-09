L’ASSE défie Rumilly Vallières pour son entrée en lice en Coupe de France, dimanche à Annecy. Le club a annoncé l’ouverture d’une billetterie pour suivre la rencontre dans un espace réservé aux supporters stéphanois. Avec un tarif unique plutôt élevé.

Les supporters de l’AS Saint-Étienne vont pouvoir préparer leur déplacement en Haute-Savoie. À l’occasion de son entrée en lice en Coupe de France, l’ASSE affronte Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, ce dimanche 15 novembre à 15 heures. La rencontre se disputera au Parc des Sports d’Annecy, et les premiers billets sont désormais disponibles pour les supporters stéphanois.

Un tarif unique fixé à 15€

En effet, la billetterie officielle du club a annoncé lundi 9 novembre l’ouverture d’une vente pour assister à la rencontre. En premier lieu, les abonnés et Membres 26/27 bénéficient d’un accès prioritaire pour accéder au parcage. Dans un second temps, à partir de 18 h mardi 10 novembre, l’ensemble des supporters de l’ASSE pourront tenter de réserver un billet, sous réserve des places encore disponibles.

Le tarif est fixé à 15 euros pour aller supporter les Verts dans l’espace réservé aux supporters stéphanois. Un soutien qui ne sera pas de trop pour l’équipe de Ian Cathro, qui espère bien éviter le piège d’une entrée en lice qui pourrait s’avérer délicate face à Rumilly Vallières, en plein milieu de la trêve internationale.

Annecy, une terre bien connue des supporters de l’ASSE

Ce déplacement devrait rappeler de bons souvenirs aux habitués des tribunes stéphanoises. Le Parc des Sports d’Annecy a déjà accueilli l’ASSE à plusieurs reprises ces dernières années. Et à chaque venue des Verts, c’est une véritable marée de supporters ligériens qui n’hésitaient pas à investir les travées.

🥵 En l’espace de 14 minutes, les 2500 places du parcage stéphanois à Annecy ont été réservées ! 💚 La billetterie est donc désormais fermée ! 🔒 https://t.co/Qq9mTJjVpm — Supporters ASSE 👥 (@Supporters_ASSE) October 20, 2025

En témoignent les chiffres à peine croyable de la saison passée, où les 2 500 places allouées aux supporters de l’ASSE avaient trouvé preneur en 14 minutes ! Si le Parc des Sports d’Annecy avait alors des airs de Geoffroy-Guichard délocalisé, avec d’autres membres du peuple Vert ailleurs en tribunes, la réalité du terrain avait été tout autre. Les Verts s’étaient inclinés 4-0, le 25 octobre dernier lors de la 11e journée de Ligue 2.

Pour cette nouvelle échéance face à Rumilly Vallières, les Stéphanois espèrent une nouvelle mobilisation importante. Et à se souvenir de l’entrée en lice en Coupe de France la saison dernière, avec des milliers de supporters de l’ASSE à Dijon pour défier Quétigny (R2, 1-3), nul doute que ceux-ci seront encore au rendez-vous !