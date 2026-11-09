Passé par l’ASSE entre 2015 et 2017, Nolan Roux a tourné la page du football professionnel. À 38 ans, l’ancien attaquant stéphanois mène une existence bien différente dans le Sud de la France. Entre récolte d’olives, football amateur et vie de famille, il a trouvé son équilibre. Dans un entretien accordé au site officiel du Stade Brestois, il raconte son quotidien et revient sur son parcours.

Les supporters de l’ASSE se souviennent de Nolan Roux. Arrivé dans le Forez en provenance de Lille à l’été 2015, l’attaquant avait porté le maillot vert pendant deux saisons avant de poursuivre sa carrière à Metz, puis à Guingamp.

Plusieurs années après son passage à Saint-Étienne, le Français a choisi une vie plus tranquille. Installé dans le Sud depuis trois ans, il ne semble pas regretter l’agitation du football professionnel.

ASSE : Nolan Roux récolte désormais des olives

Interrogé par le Stade Brestois à l’occasion de son retour à Francis-Le Blé pour donner le coup d’envoi de Brest-Lyon, Nolan Roux a livré quelques confidences sur son quotidien.

« Je termine actuellement ma récolte d’olives avant les pluies annoncées. Je vis entre Nîmes et Arles depuis 3 ans et j’apprécie vraiment la vie ici. Je m’y sens bien. »

« J’ai passé ma vie à déménager. Enfant, je suivais mon père, qui a réalisé une belle carrière de footballeur, puis j’ai continué à bouger au gré de la mienne. Cette fois, je me suis posé au soleil ! »

Un changement de rythme radical pour celui qui a longtemps évolué au plus haut niveau du football français.

Du football professionnel à la D1 amateur

Nolan Roux n’a toutefois pas totalement abandonné les terrains. L’ancien buteur de l’ASSE continue de jouer au football, mais dans un environnement très différent.

Il évolue désormais à l’Entente Graveson, en Départemental 1, sans véritable ambition de compétition.

« C’est avant tout pour le plaisir. C’est un club bien structuré, où tout le village vient nous voir jouer le week-end. L’ambiance est familiale, il y a une bonne mentalité et ça me plaît beaucoup. »

Une atmosphère qui lui rappelle ses premières années dans le football, loin des exigences et de la pression du monde professionnel.

Roux continue néanmoins de suivre les résultats des clubs dans lesquels il a évolué, notamment parce qu’il y conserve des relations avec certains joueurs et membres des staffs.

Nolan Roux pourrait-il devenir entraîneur ?

Après une longue carrière d’attaquant, Nolan Roux pourrait-il envisager une reconversion sur un banc ? L’ancien Vert ne ferme pas complètement la porte, mais ne souhaite pas devenir entraîneur principal.

« En tant que coach N°1, non. Ce rôle ne me conviendrait pas forcément, parce qu’il faut faire des choix, décider qui joue et qui ne joue pas. »

En revanche, un rôle plus spécialisé pourrait l’intéresser.

« Intégrer un staff pour travailler sur l’animation offensive, par exemple, pourrait être plaisant. J’aime l’idée de partager et de transmettre avec les joueurs. »

Une perspective qu’il ne considère toutefois pas comme une priorité. Rejoindre un staff professionnel pourrait l’obliger à déménager de nouveau, ce qu’il ne souhaite pas actuellement.

Après avoir connu Lens, Brest, Lille, l’ASSE, Metz et Guingamp, Nolan Roux a donc choisi de privilégier une vie plus paisible.

Un quotidien fait de football amateur, de soleil et de récolte d’olives. Une nouvelle page pour l’ancien attaquant des Verts, visiblement heureux de son choix.