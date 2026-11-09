L’ASSE fera son entrée en Coupe de France ce dimanche 15 novembre face au GFA Rumilly-Vallières. Une rencontre programmée à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy. Mais à 6 jours du rendez-vous, une mauvaise nouvelle se dessine pour les supporters stéphanois : beIN Sports ne prévoit pas de diffuser cette affiche du 7e tour. Et aucune autre solution télévisée n’est encore trouvée.

Les supporters de l’ASSE pourrait devoir se passer d’images pour l’entrée en lice de leur équipe en Coupe de France. Alors que les Verts retrouveront la compétition dimanche prochain, la question de la retransmission du déplacement à Rumilly-Vallières reste entière.

Habituel diffuseur des rencontres stéphanoises en Ligue 2, beIN Sports ne proposera pas cette affiche dans sa programmation du 7e tour. Une situation liée à l’organisation des droits audiovisuels de la Coupe de France, dont la couverture télévisée demeure incertaine pour les premiers tours.

Florent Houzot, directeurs des antennes de la chaine a tranché. Pas de diffusion pour ce tour.

ASSE : beIN Sports ne diffusera pas Rumilly-Vallières

La chaîne dispose des droits payants de la compétition et doit assurer une couverture intégrale à partir des 32es de finale, programmés en décembre. En revanche, les rencontres des tours précédents ne bénéficient pas automatiquement de cette exposition.

Une diffusion exceptionnelle du match des Verts aurait pu être envisagée en dehors du dispositif habituel. Mais l’horaire de la rencontre, fixé à 15 heures dimanche, ainsi que les coûts techniques de production n’auraient pas incité le diffuseur à retenir cette possibilité.

BeIN a également indiqué qu’elle donnait rendez-vous à ses abonnés le 30 novembre à 19 heures pour le tirage au sort des 32es de finale, avant la retransmission de cette phase de la compétition du 18 au 20 décembre.

Une autre solution pour suivre les Verts ?

L’absence de retransmission sur beIN Sports ne signifie toutefois pas que toute possibilité de diffusion est définitivement écartée.

La Fédération française de football n’a toujours pas conclu, à ce stade, d’accord avec un diffuseur gratuit pour cette édition. Les discussions avec France Télévisions n’ont pas encore abouti à la reconduction du partenariat historique autour de la Coupe de France.

Plusieurs solutions alternatives pourraient encore être étudiées. Une retransmission organisée directement par les clubs ou une diffusion sur les canaux de la FFF figurent parmi les possibilités évoquées.

Aucune de ces options n’est cependant confirmée.