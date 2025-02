L'ASSE a prêté plusieurs joueurs l'été dernier, et a refait de même cet hiver. Actuellement, six joueurs évoluent sous des couleurs différentes jusqu'à la fin de la saison : Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas), Mahmoud Bentayg (Zamalek, avec option d'achat), Karim Cissé (Annecy), Jirbil Othman (Francs Borains), Ayman Aiki (Bastia). Certains étaient sur le pont le week-end dernier.

Owusu, Bentayg, Othman et Aiki ont joué

Beres Owusu a débuté sur le banc vendredi soir avec QRM. Habituel titulaire, il n'a cette fois pas commencé la rencontre, une semaine après son penalty concédé contre Bourg-Péronnas. Le défenseur central prêté par l'ASSE est tout de même entré en jeu, mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens face à Châteauroux (1-2). De son côté, Mahmoud Bentayg continue d'enchaîner en Egypte. Alors que le Zamalek SC devrait lever son option d'achat d'ici la fin de saison, il était de nouveau titulaire face à Petrojet, lors de la 14ème journée du championnat égyptien. Le latéral gauche a disputé l'intégralité de la rencontre.

Jibril Otman et Ayman Aiki, prêtés cet hiver par l'ASSE, effectuent eux leurs premières semaines sous leurs nouvelles couleurs. Othman a en effet honoré hier sa troisième apparition avec le Royal Francs Borains, contre le KSC Lokeren-Temse (défaite 1-2). L'attaquant tunisien est entré à une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire. Lors de la signature de son prêt fin janvier, il avait déclaré : "Je viens d'un club qui joue en vert, d'une ville qui a un passé minier avec une histoire et des valeurs similaires au RFB. Le projet me plait. J'espère pouvoir engranger du temps de jeu et aider le club à chercher le top 6." En ce qui concerne Aiki, l'ailier né en 2005 a joué son premier match avec Bastia. Il est entré une vingtaine de minutes face au Clermont Foot de Laurent Batlles (1-1).

Enfin, Karim Cissé était hors groupe avec le FC Annecy, alors que le FBBP01 de Darling Bladi était exempté de match le week-end dernier.