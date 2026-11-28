Les supporters ont composé leur équipe pour ASSE-Villefranche. Avec 221 participations, une tendance forte s’est dégagée : donner leur chance à plusieurs joueurs moins utilisés. Une défense remaniée, un milieu renouvelé et un visage très attendu devant : voici le onze choisi par les supporters sur Peuple Vert.

Ian Cathro a annoncé des changements pour la réception de Villefranche, ce samedi à 19 heures en Coupe de France. Les lecteurs de Peuple Vert ont eux aussi souhaité redistribuer les cartes. Leur composition associe quelques titulaires habituels à des joueurs qui ont l’occasion de gagner du terrain dans la concurrence.

Le 4-3-3 s’est largement imposé, avec 154 compositions sur 221, soit 69,7 % des participations. Le 4-2-2-2 arrive derrière avec 20,4 %, tandis que les autres organisations restent nettement minoritaires.

Ndiaye préféré dans les buts de l’ASSE, Naïr et Lamba associés en défense

Le choix du gardien a été le moins tranché du onze retenu. Mamour Ndiaye recueille 53,8 %, une courte majorité qui lui permet de figurer dans la composition des supporters.

Devant lui, les participants ont privilégié une nouvelle association centrale. Chico Lamba obtient 88,2 %, l’un des scores les plus élevés de cette consultation. À ses côtés, Sohaib Naïr rassemble 72,9 %. Les deux défenseurs ont ainsi été préférés pour débuter cette rencontre, dans un onze où ni Julien Le Cardinal ni Kévin Pedro ne figurent.

Les couloirs conservent davantage de continuité : Ben Old est retenu à gauche avec 81,4 %, tandis que João Ferreira prend le côté droit avec 76,5 %. Les supporters ont donc souhaité renouveler l’axe sans bouleverser toute la ligne défensive.

Svetlin, Jaber et El Jamali : un milieu entièrement renouvelé

C’est dans l’entrejeu que la volonté de changement apparaît le plus clairement. Mahmoud Jaber recueille 88,2 %, à égalité avec Lamba pour le meilleur pourcentage du onze. Tamar Svetlin suit avec 85,1 % : les participants souhaitent lui offrir une place de titulaire après son retour à la compétition.

Pour les accompagner, Nadir El Jamali obtient 66,1 %. Ce trio donne une tout autre physionomie au milieu stéphanois, avec des responsabilités redistribuées par rapport aux dernières rencontres de championnat.

Dans cette composition, Bernauer, Csongvai et Breum laissent donc leur place. Le message de la consultation est clair : les supporters souhaitent profiter de la Coupe de France pour voir d’autres associations et évaluer les solutions disponibles.

Paalberg attendu dans une attaque inédite

Le choix offensif le plus surprenant concerne Marten Paalberg, retenu avec 61,5 %. Le jeune Estonien figure à droite dans le onze issu de la consultation. Une présence qui traduit l’envie de découvrir l’attaquant avec les professionnels !

Joshua Duffus est choisi en pointe avec 64,7 %. Les participants souhaitent ainsi lui donner une nouvelle occasion de se montrer dès le coup d’envoi.

À gauche, Zuriko Davitashvili rassemble 86 %, un soutien particulièrement net. Le Géorgien complète une attaque très différente de celle alignée au départ à Reims. Cardona, Ballo et Boakye ne figurent pas dans ce onze : les supporters ont privilégié une autre combinaison pour tenter de franchir ce huitième tour.

La composition des supporters pour ASSE-Villefranche

Ndiaye / Ferreira, Lamba, Naïr, Old / Svetlin, Jaber, El Jamali / Paalberg, Duffus, Davitashvili.

Entre les premières apparitions espérées et les occasions de relancer la concurrence, cette équipe porte une vraie volonté de renouvellement. Reste à découvrir jusqu’où Ian Cathro ira dans les changements annoncés.

Le choix de la communauté Le XI des supporters ASSE – Villefranche Beaujolais 221 compositions 4-3-3 système favori XI final · 4-3-3 221 votes PV 1 Ndiaye 53,8 % 11 Old 81,4 % 18 Naïr 72,9 % 15 Lamba 88,2 % 13 Ferreira 76,5 % 16 Svetlin 85,1 % 5 Jaber 88,2 % 31 Jamali 66,1 % 22 Davitashvili 86 % 17 Duffus 64,7 % 49 Paalberg 61,5 % Les plus plébiscités Classement des joueurs 1 Chico Lamba 195 sélections 88,2 % 2 Mahmoud Jaber 195 sélections 88,2 % 3 Zuriko Davitashvili 190 sélections 86 % 4 Tamar Svetlin 188 sélections 85,1 % 5 Ben Old 180 sélections 81,4 % 6 João Ferreira 169 sélections 76,5 % 7 Sohaib Naïr 161 sélections 72,9 % 8 Nadir El Jamali 146 sélections 66,1 % 9 Joshua Duffus 143 sélections 64,7 % 10 Marten Paalberg 136 sélections 61,5 % 11 Mamour Ndiaye 119 sélections 53,8 % Télécharger le visuel XI établi à partir de toutes les compositions valides, selon la formation la plus choisie.