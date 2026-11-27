L’ASSE retrouve la Coupe de France ce samedi face à Villefranche. Ian Cathro a annoncé un onze différent de celui des dernières rencontres, avec un effectif bien plus fourni qu’au tour précédent. Quels joueurs faut-il lancer ? Les compositions des supporters sont ouvertes sur Peuple Vert.

Après le succès obtenu à Reims, les Verts ont rendez-vous avec le FC Villefranche-Beaujolais, samedi 28 novembre à 19 heures, à Geoffroy-Guichard, pour le huitième tour de la Coupe de France. Une place en 32es de finale sera en jeu face au pensionnaire de Ligue 3.

Cette fois, les possibilités seront nombreuses pour Ian Cathro. Contrairement au déplacement à Rumilly-Vallières, disputé pendant la trêve internationale, l’entraîneur stéphanois pourra compter sur ses internationaux. Il a toutefois annoncé des modifications : « L’équipe qui a commencé ces derniers matches ne sera pas celle de samedi. » Le décor est posé : la composition de l’ASSE va évoluer.

Compo ASSE–Villefranche : les absences à prendre en compte

Avant de construire votre équipe, il faut tenir compte du point effectué par Cathro sur les absences face à Villefranche. Gautier Larsonneur ne sera toujours pas disponible. Paul Eymard et Elyes Dhaoui poursuivent également leur récupération. Lamine Sonko ne devrait pas non plus être de retour après avoir été touché à Rumilly.

Dans les buts, le choix se pose donc entre Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée. Le premier a participé à la victoire à Reims. Le second a débuté au tour précédent, contre Rumilly-Vallières. Faut-il poursuivre avec le gardien aligné en championnat ou redonner sa chance à Lavallée dans cette compétition ?

Quelle défense choisir pour affronter Villefranche ?

Derrière, les possibilités de rotation donnent matière à réfléchir. Faut-il conserver la charnière Pedro-Le Cardinal, réinstaller Sohaib Naïr ou offrir une titularisation à Chico Lamba ? La polyvalence de Kévin Pedro et de João Ferreira permet aussi d’envisager plusieurs associations.

Le choix du système aura son importance. Cathro avait utilisé une défense à trois au tour précédent. Souhaitez-vous revoir cette organisation ou privilégier une ligne de quatre défenseurs ? Notre analyse de la transformation défensive de l’ASSE apporte quelques éléments pour nourrir vos choix.

La question sera de trouver le bon équilibre entre continuité et temps de jeu à redistribuer. Une défense remaniée peut permettre à certains joueurs de se relancer, mais la qualification reste l’objectif.

Svetlin, Jaber, Davitashvili : quelles places dans votre onze ?

Au milieu, Tamar Svetlin constitue une option à considérer après son retour à la compétition à Reims. Mahmoud Jaber peut également entrer dans vos réflexions, aux côtés de Maxime Bernauer, Áron Csongvai ou Jakob Breum. Faut-il préserver certains titulaires ou maintenir une ossature expérimentée pour accompagner les changements ?

Devant, Zuriko Davitashvili a marqué des points en inscrivant le but de la victoire à Reims. Lui offririez-vous une place dès le coup d’envoi ? Joshua Duffus peut-il profiter de ce rendez-vous pour débuter ? Quelle association privilégier avec Irvin Cardona, Thierno Ballo, Augustine Boakye ou encore Nadir El Jamali ?

Les possibilités sont nombreuses, mais Cathro a rappelé qu’il ne comptait pas aborder cette rencontre comme un simple exercice de rotation. Avec un seul match par semaine, le technicien estime son groupe capable de jouer pleinement chaque compétition. Les changements annoncés doivent servir une équipe compétitive.

Composez votre ASSE pour la Coupe de France

À vous de prendre les décisions : choisissez votre système et les onze joueurs que vous souhaitez voir débuter contre Villefranche. Place aux habituels titulaires, aux joueurs en quête de minutes ou à un mélange des deux ?

Votre composition contribuera à dessiner le onze préféré des supporters avant ce rendez-vous de Coupe de France.