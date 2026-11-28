La remontée en Ligue 1 constitue la grande priorité de l’ASSE cette saison. Pour autant, Ian Cathro ne souhaite pas délaisser la Coupe de France. À deux jours de la réception de Villefranche, le technicien écossais a réaffirmé ses ambitions en conférence de presse. Le calendrier actuel des Verts lui permet de nourrir des objectifs dans les deux compétitions.

Ian Cathro ne veut pas se fixer de limites

Avant même l’entrée en lice des Stéphanois en Coupe de France, Ian Cathro avait affiché de grandes ambitions dans cette compétition. Deux semaines plus tard, le discours du technicien n’a pas changé.

« Moi, j’ai la conviction qu’on peut gagner cette rencontre et que, si on y parvient, cela nous fera progresser, nous amènera vers une rencontre différente et nous permettra de montrer d’autres qualités. »

Au-delà de la qualification, l’Écossais voit aussi dans cette compétition un moyen de faire grandir son équipe. Sans se fixer de limites quant au parcours des Stéphanois.

« Je l’ai déjà dit par le passé : notre objectif, c’est de gagner chaque fois que nous nous présentons sur le terrain. Si nous parvenons à faire ces choses-là, des choses extraordinaires pourront arriver pour le club. »

L’ASSE capable de jouer sur les deux tableaux

Si certains entraîneurs peuvent être amenés à sacrifier une compétition en raison d’un calendrier chargé, Ian Cathro estime que les conditions actuelles ne justifient pas de tels arbitrages.

« Mais nous ne sommes pas à un moment ni à un stade de la saison où nous devons prioriser une rencontre par rapport à une autre. Nous jouons une seule fois par semaine et nous sommes capables de tenir ce rythme. »

Le technicien stéphanois espère même voir le calendrier de son équipe s’étoffer au cours des prochains mois.

« J’espère que, dans le futur, nous aurons peut-être davantage de rencontres à jouer chaque semaine, mais, pour le moment, nous sommes tout à fait capables de jouer chaque match à fond. »

Cette ambition passera d’abord par une qualification face à Villefranche, samedi à 19 heures à Geoffroy-Guichard.