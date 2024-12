La reprise s'est déroulée aujourd'hui pour l'ASSE. C'est sous le soleil du centre Robert Herbin que les joueurs stéphanois ont fait connaissance avec Eirik Horneland. Retour en images sur la séance.

Les joueurs de l'ASSE n'ont pas encore accueilli de nouvelles têtes côté joueurs. En revanche, s'agissant du staff, ce n'était pas un mais trois nouveaux visages qui étaient présents pour cette reprise. Outre Eirik Horneland, coach principal, il y avait Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto. Le premier est l'adjoint principal d'Horneland, quant au second, il arrive avec comme mission de préparer les phases de coups de pieds arrêtés. Les exercices se sont succédés sans supporters autour des terrains d'entraînement. En effet, le club avait décidé de ne pas ouvrir ses portes aux fans stéphanois à l'occasion de cette première d'Eirik Horneland et de ses hommes.

Les sourires étaient sur tous les visages des joueurs et du staff. Retour sur la séance du jour via une vidéo diffusée par le club...