Florian Tardieu, milieu de terrain de l'ASSE, s'est récemment exprimé en répondant aux questions de la ville d'Istres. Retranscription.

Florian Tardieu (milieu de terrain de l'ASSE) : "J'ai 32 ans et je suis joueur à l'AS Saint-Étienne. Déjà, mes grands-parents jouaient au foot, mon père a joué au foot, mon grand frère a joué au foot. Donc forcément, en étant le dernier de la famille, j'ai suivi les aînés et j'ai toujours aimé ça. C’est une histoire de famille. Mon poste sur le terrain, c’est milieu défensif, devant la défense. C'est un poste que j'apprécie, car on touche beaucoup de ballons. C'est un peu un poste de l'ombre : il n'y a pas beaucoup de statistiques, de passes décisives ou de buts. Mais c’est un poste où je prends énormément de plaisir depuis tout petit. Donc voilà, je n'ai jamais changé.

J'ai commencé le foot à 4 ans, dans le club où mon père entraînait. Mon frère y avait aussi débuté. Jusqu'à mes 7-8 ans, puis je suis parti au FC Istres, le plus grand club de notre ville. Ensuite, j’ai intégré les rangs professionnels, signant mon premier contrat pro à Istres, où j’ai joué deux ans en Ligue 2. Je n'ai jamais arrêté, j'ai toujours aimé ça, et ça continue encore aujourd’hui.

À 22 ans, je quitte Istres pour signer en Angleterre. Finalement, cela ne se fait pas pour diverses raisons, et je pars à Sochaux. C'était tout de même à 6 heures de route. Le départ d'Istres a été difficile au début, mais cela m'a fait grandir en tant qu'homme et footballeur, et ça a renforcé ma détermination. Récemment, avec Troyes, j’ai connu la montée en Ligue 1, que nous avons bien gérée, même si ce fut une montée un peu "facile". Jouer en Ligue 1, c’est incroyable. J’y suis arrivé à 28 ans, un peu tardivement, mais c’est le rêve de tout footballeur français : la Ligue 1, c’est le plus haut niveau, les stades, les équipes… C'est incroyable."

L'ASSE, un club à part

Florian Tardieu (milieu de terrain de l'ASSE) : "J’ai signé à Saint-Étienne pour rejoindre un coach que j’apprécie particulièrement, Laurent Batlles, qui m’a fait venir ici. Il y a beaucoup d’engouement quand on arrive dans ce club mythique et populaire. Monter en Ligue 1 avec l’ASSE, c’est incroyable. Après la montée, il y avait une foule à l’aéroport, et des milliers de messages. Ici, on sent la fierté des gens. Quand on gagne, même la boulangère est contente. Quand on perd, tout le monde est déçu. Pour moi, c’est un club passionné, presque "fou", et c'est beau de vivre ça.

L’objectif du club, c'était clairement la montée. Malgré un départ compliqué et des montagnes russes, on a fini par rejoindre l'élite. Les derniers matchs ont été difficiles, sans victoire, mais les barrages se sont bien passés. Au final, rejoindre l'élite comme ça, c'est encore plus beau.

Devenir footballeur était un rêve pour moi. Certes, ce n’est pas facile tous les jours : on est loin de la famille et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais je vis de ma passion, donc je ne m'en plains pas. J’aurais signé pour cette vie-là, car pour moi, ce n’est que du bonheur."