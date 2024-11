Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de revenir sur la victoire de l'ASSE face à Strasbourg en compagnie de Martin Mosnier, journaliste chez Eurosport. Le cas de Lucas Stassin divise. Extraits.

Un travail de l'ombre ?

Alexandre (Peuple Vert) : "Stassin n’a peut-être pas fait un grand match. On ne l’a pas beaucoup vu, mais il a quand même délivré une passe décisive. Certes, elle est un peu chanceuse — c’est d’abord une tête qui se transforme en passe décisive, et Nadé est là pour conclure. Mais Stassin contribue aux buts qu’on marque en ce moment, même s’il ne les marque pas lui-même. Je trouve qu’il n’est pas inintéressant et qu’il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce joueur. Je pense aussi que Sissoko a su profiter de l’usure que Stassin a provoquée chez les défenseurs de Strasbourg.

Pour moi, il est clair que Stassin joue un rôle important dans le travail offensif. Il n’a pas encore été mis dans les meilleures conditions pour marquer des buts, sauf lors du match contre Lille, où il a manqué deux occasions franches. Mais jusqu’à présent, il n’a pas eu beaucoup d’occasions et n’a pas souvent été en position de frappe. J’aimerais beaucoup le voir marquer prochainement, car il le mérite. Son travail de l’ombre permet de créer des opportunités dont profitent les autres, même si lui n’en bénéficie pas encore pleinement."

Stassin encore trop léger ?

Martin Mosnier (Eurosport) : "Pour moi, il y a un problème avec Stassin. Cela fait partie des dysfonctionnements des Verts : on ne peut pas recruter un joueur comme lui et le titulariser en Ligue 1. À mon avis, c'est encore trop léger. À son âge, avec l’expérience qu’il a, il ne peut pas débarquer et être titulaire dans un club de Ligue 1. Entrer en jeu, oui, là, il n’y a pas de problème. Il a des qualités, et je suis d'accord là-dessus ; il a peut-être un bel avenir, et il deviendra peut-être un excellent attaquant de Ligue 1. Mais pour l’instant, on ne le met pas dans les bonnes conditions. Ce n’est pas encore un joueur qui a la carrure pour être titulaire.

On le voit dans ses prises de balle, dans son sens du but — il y a du potentiel — mais il souffre physiquement. Il est dans une équipe qu’il connaît peu, dans un championnat qu'il découvre. Ce n’est pas comme ça qu’on fait grandir les jeunes. Cela montre bien que cet effectif est beaucoup trop limité. Encore une fois, Stassin ne devrait pas être programmé pour être titulaire à ce stade ; c’est encore trop tôt. Mais comme nous avons un déficit au poste de numéro neuf — et un peu partout, si on est honnête, vu notre classement et nos performances depuis le début de saison — Stassin est un bon exemple de cette situation."