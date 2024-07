L’ASSE dispute son premier match amical ce samedi à 18 heures. Les Verts affrontent le Clermont Foot à Massot, un adversaire en avance dans sa préparation et qui risque de dominer l’équipe, largement remaniée, de Dall’Oglio.

L’ASSE avec beaucoup de jeunes

La semaine de stage au Chambon-sur-Lignon s’achève aujourd’hui pour le groupe professionnel. Les joueurs ont pu avancer dans leur préparation dans les meilleures conditions ces derniers jours. Marquée par plusieurs séances d’entraînement mais aussi le Chambon-Lanta (épreuves pour lesquelles les joueurs se sont réveillés en pleine nuit), la semaine aura été de qualité.

Pour autant, le Clermont Foot, qui avait réalisé son stage au Chambon il y a une semaine, sera plus frais et davantage prêt physiquement. Il faut aussi ajouter à cela plusieurs absences côté stéphanois, qui seront compensées par des montées de jeunes joueurs.

En effet, Léo Petrot, Florian Tardieu et Mahmoud Bentayg sont restés à l’Etrat cette semaine et ne seront pas alignés ce soir. Ben Old, arrivé avec une douleur à la cheville mais qui s’est entraîné – et a fait bonne impression – sera lui aussi trop juste. Plusieurs autres joueurs sont très incertains, alors que Davitashvili (vacances), Bouchouari (Jeux Olympiques), Amougou et Aiki (Euro U19) ne sont pas non plus à la disposition du staff.

Hier soir, le groupe n’était pas encore figé mais les jeunes joueurs suivants étaient évoqués pour monter jouer le match amical avec les professionnels : Jules Mouton (milieu de terrain, 2005), Jibril Othman (attaquant, 2003) et Mohamed Lamine Ndiaye (défenseur central, 2005). Pour rappel, Issiaka Touré, Beres Owusu, Kevin Pedro, Maedine Makhloufi, Jebryl Sahraoui, Antoine Gauthier, Meïvyn Agesilas et Enzo Mayilla étaient eux présents au stage et auront donc logiquement du temps de jeu ce soir.

La rencontre sera diffusée sur le site de l’Eveil mais aussi sur la chaîne YouTube de Clermont.