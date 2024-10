L'ASSE a gagné 3-1 contre Auxerre ce week-end dans un match ô combien important dans la course au maintien ! Les Verts qui comptent 7 points en 7 journées sont dans les temps de passages sur leur objectif. Il faudra garder ce rythme pour décrocher un maintien qui s'annonce difficile jusqu'au bout.

À la 79e minute de jeu, Mathis Amougou cède sa place à Benjamin Bouchouari pour finir le travail. Les Verts sont à cet instant devant mais ne comptent qu'un seul but d'avance (2-1). L'entrée de l'international espoir marocain fait du bien à l'entrejeu stéphanois et le show Davitashvili va se poursuivre avec un troisième but dans cette rencontre. L'issue de cette rencontre ne fait plus aucun doute, les Verts vont s'imposer dans un chaudron en ébullition. Une belle opération !

Amougou (ASSE), un problème au genou droit ?

Alors qu'il n'avait rien laissé transparaître pendant la rencontre, Mathis Amougou s'est présenté avec une poche de glace devant les 2 kops lors des célébrations avec les supporters (voir photo ci-dessous). Sans que nous connaissions la nature de cette blessure, le jeune international U20 français n'est pas apparu sur les pelouses de l'Etrat depuis le début de semaine. Une absence qui s'explique probablement par des soins !

La raison de son absence en sélection ?

Mathis Amougou avait été retenu par le sélectionneur français U19 pour un tournoi à Marbella. Alors qu'il a joué ce samedi, il a décliné la sélection pour rester dans le Forez. Une explication qui devrait se trouver dans la possible blessure qu'il a subie lors de la 7e journée de ligue 1 contre Auxerre.

Quoi qu'il en soit, le club prend soin de son nouveau joyau (valorisé comme le joueur le plus cher de l'effectif selon la nouvelle mise à jour de Transfermarkt). Titulaire lors des 7 premiers matchs, Mathis Amougou est en train de devenir un maillon important de cette équipe et Olivier Dall'Oglio compte bien s'appuyer sur lui au maximum. Espérons que la poche de glace et son absence en équipe de France ne soit qu'une précaution pour qu'il soit à 100% lors du match contre Lens qui comptera pour la 8e journée de ligue 1 samedi prochain.