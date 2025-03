Après un match nul face au Havre (1-1), l'ASSE a repris l'entraînement ce lundi avec en ligne de mire une rencontre capitale contre Montpellier. Un duel qui pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour le maintien.

Les Verts, sous la houlette d’Eirik Horneland, se préparent à un déplacement qui pourrait marquer un tournant dans leur saison. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, les Stéphanois ont une occasion en or de creuser l’écart. Une victoire leur permettrait de reléguer Montpellier à huit longueurs, un avantage considérable à huit journées de la fin du championnat. La pression sera donc immense pour les deux équipes.

Un nouvel espoir de l'ASSE en phase d’apprentissage

Lors de la séance d'entraînement de ce mardi, un nouveau visage a attiré l’attention des observateurs. Maël Masse, jeune gardien prometteur né en 2008 et formé au club, a eu l’opportunité de s’entraîner avec le groupe professionnel. Ce robuste portier a été aperçu sur une photo publiée sur le compte X de l’ASSE, où on le distingue aux côtés des gardiens de l’équipe première, Bedenik, en arrière-plan. Toutefois, cette présence ne signifie pas une intégration imminente dans le groupe pro pour les matchs officiels. Il s’agit plutôt d’une phase de familiarisation, comme l’ont vécu avant lui plusieurs jeunes talents du club tels que Noa Delacroix, Joseph Derache ou encore Mateo Houngbo Civier.

Une préparation studieuse avant un déplacement sous tension

L’objectif est clair pour les Verts : ramener les trois points de Montpellier pour se donner de l’air et distancer un concurrent direct au maintien. Avec un calendrier serré et des adversaires coriaces à venir, chaque point compte dans cette lutte acharnée. La préparation physique et tactique sera donc primordiale pour aborder ce match avec sérénité et ambition.

Les supporters stéphanois attendent désormais avec impatience cette confrontation cruciale, qui pourrait offrir à leur club un bol d’air salvateur dans cette fin de saison sous haute tension.