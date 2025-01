Ce dimanche à 15h, l'ASSE reçoit le FC Nantes pour le début de la phase retour du championnat de Ligue 1. La rencontre se jouera dans un stade Geoffroy-Guichard encore amputé de ses deux kops. À seulement une heure et demie du coup d'envoi, le club a annoncé une autre mauvaise nouvelle : une absence de dernière minute.

Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland affiche une ambition claire : produire un jeu offensif basé sur un bloc haut. Que ce soit face à Reims ou contre le PSG, les Stéphanois n’ont pas hésité à presser leurs adversaires dans leur camp. Une philosophie confirmée par le coach en conférence de presse d’avant-match.

Un jeu plus offensif pour l'ASSE

"Le match contre Paris était un match difficile. Paris est une équipe qui joue vraiment à très haut niveau, avec une intensité dans la qualité. C'est vraiment une équipe contre laquelle il est difficile de trouver la brèche. Ils attaquent aussi avec beaucoup de vitesse. C'était un match difficile pour nous. On a essayé de l'attaquer avec confiance en nous et avec notre style de jeu. Je pense qu'on a fait 5-10 bonnes premières minutes sur lesquels on aurait dû marquer. Ensuite, on est arrivé un petit peu épuisé à la mi-temps, mais on a su repartir assez fort. On a eu ce but avec Zuriko, Davitashvilli et d'autres opportunités. Je pense que quand on a de l'ambition, il ne faut pas la renier. C'était aussi un match qui était important pour nous dans le développement des joueurs et qui va compter sur ce niveau-là à l'avenir."

Pierre Ekwah, absent de dernière minute

Samedi soir, l’ASSE a dévoilé le groupe convoqué pour la rencontre de cet après-midi. Plusieurs absences notables sont à signaler, notamment celles d’Aïmen Moueffek et d’Anthony Briançon. Depuis quelques semaines, Eirik Horneland doit composer avec des absences dues à des maladies, comme celle de Zuriko Davitashvili avant le match contre Reims. Cette fois, l'ASSE a annoncé sur son compte X que Pierre Ekwah est à son tout malade. Pour le remplacer, Ayman Aiki a été intégré au groupe.