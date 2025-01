Malgré un nul frustrant (1-1) face au FC Nantes, l'ASSE a affiché une prestation athlétique remarquable lors de la 18ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s. Retour sur les chiffres clés d’un match où les Verts ont su briller par leur engagement physique.

Les Stéphanois ont parcouru un total de 114,7 kilomètres, soit 3,9 kilomètres de plus que leurs adversaires nantais (110,8 km). Cet effort collectif témoigne de l'intensité mise par les joueurs d'Eirik Horneland, qui ont cherché à contrôler le rythme du match face à une équipe difficile à manœuvrer.

Davitashvili au diapason ?

Parmi les performances individuelles, Zuriko Davitashvili s’est une nouvelle fois illustré. S'il est parfois encore brouillon, l’ailier géorgien a parcouru 11,27 kilomètres, affichant une activité incessante dans les phases offensives et défensives. Il a également réalisé 14 sprints, confirmant son rôle clé dans la transition rapide et les efforts pour déséquilibrer la défense adverse.

À titre de comparaison, seul Pedro Chirivella, côté nantais, a légèrement devancé Davitashvili en distance parcourue avec 11,31 kilomètres, mais le Stéphanois s'est montré plus incisif dans les sprints.

Une intensité générale élevée pour l'ASSE

Avec un total de 112 sprints, l’ASSE a montré un dynamisme supérieur à la moyenne observée dans plusieurs autres rencontres de cette journée. Cela reflète une volonté de presser haut et de multiplier les courses pour trouver des solutions dans un match serré. Ce chiffre est à rapprocher des 111 sprints de Nantes, confirmant l’intensité générale de ce duel.

Le défi physique au service du maintien

Dans une lutte intense pour éviter la relégation, cette performance athlétique de l’ASSE est de bon augure. Les joueurs démontrent qu’ils ont les ressources pour rivaliser physiquement avec leurs adversaires. Cependant, pour transformer ces efforts en points, il faudra être plus créatif et efficace devant le but. Avec un nouvel entraîneur et des performances en progrès, les Verts semblent sur la bonne voie pour relever le défi du maintien en Ligue 1. L’enjeu désormais : maintenir cette intensité tout en améliorant l’efficacité dans les zones décisives.