Avec le Red Star en ligne de mire, ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 2, l’ASSE retrouve aussi un arbitre qui ne lui réussit pas.

Un retour de trêve réussi, mais qui reste à confirmer. Venus à bout de Rodez le week-end dernier (2-0), les hommes de Ian Cathro se frottent au Red Star ce samedi. Un rendez-vous de haut vol, face à des Franciliens qui n’ont plus perdu depuis août dernier.

Un arbitre qui ne rassure pas l’ASSE

Antoine Valnet a été désigné pour diriger la rencontre ce samedi. Une désignation qui rappelle des souvenirs aux Stéphanois. En neuf rencontres sous ses ordres, l’ASSE affiche un bilan d’une symétrie parfaite : quatre victoires, un nul… et autant de défaites (4 victoires, 1 nul, 4 défaites)

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Mais les souvenirs récents ne sont pas les meilleurs. Les Stéphanois n’ont plus gagné sous son sifflet depuis octobre 2025 et un succès contre Montpellier (0-2). Zuriko Davitashvili inscrivait un doublé pour s’adjuger les trois points.

Le bilan d’Antoine Valnet sur la saison 2026 – 27 de Ligue 2 :

4 rencontres dirigées

15 cartons jaunes distribués

0 carton rouge distribué

0 pénalty désigné

Les arbitres de la J9 de Ligue 2

EA Guingamp – Pau FC

Arbitre centre :THOMAS VINCENT

Arbitre assistant 1 :GILLES LANG KAERCHER

Arbitre assistant 2 :ILEAS DAOUDI

FC Annecy – AS Nancy-Lorraine

Arbitre centre :AZZEDINE SOUIFI

Arbitre assistant 1 :NICOLAS RODRIGUES

Arbitre assistant 2 :STEVEN TORREGROSSA

Stade Lavallois MFC – Clermont Foot 63

Arbitre centre :SOULAIMANE CHAMEL

Arbitre assistant 1 :SEBASTIEN LEMAIRE

Arbitre assistant 2 :CHARLIE SOREL

Stade de Reims – Dijon FCO

Arbitre centre :EDDY ROSIER

Arbitre assistant 1 :REGIS GAILLARD

Arbitre assistant 2 :MATTHIEU BONNETIN

Grenoble Foot 38 – US Boulogne sur Mer CO

Arbitre centre :BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 :YANN THENARD

Arbitre assistant 2 :LUCAS BECKENDORF

FC Nantes – USL Dunkerque

Arbitre centre :BENOIT MILLOT

Arbitre assistant 1 :LORIS LEPORATI

Arbitre assistant 2 :ROMAIN HENNACHE

FC Metz – FC Sochaux Montbéliard

Arbitre centre :GAEL ANGOULA

Arbitre assistant 1 :ROMAIN GALIBERT

Arbitre assistant 2 :JULIEN REYNET

Red Star FC – AS Saint-Étienne

Arbitre centre :ANTOINE VALNET

Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 :ELODIE COPPOLA

Rodez AF – Montpellier HSC

Arbitre centre :GEOFFREY KUBLER

Arbitre assistant 1 :CEDRIC FAVRE

Arbitre assistant 2 :JULES BELCADI