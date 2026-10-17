Avec le Red Star en ligne de mire, ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 2, l’ASSE retrouve aussi un arbitre qui ne lui réussit pas.
Un retour de trêve réussi, mais qui reste à confirmer. Venus à bout de Rodez le week-end dernier (2-0), les hommes de Ian Cathro se frottent au Red Star ce samedi. Un rendez-vous de haut vol, face à des Franciliens qui n’ont plus perdu depuis août dernier.
Un arbitre qui ne rassure pas l’ASSE
Antoine Valnet a été désigné pour diriger la rencontre ce samedi. Une désignation qui rappelle des souvenirs aux Stéphanois. En neuf rencontres sous ses ordres, l’ASSE affiche un bilan d’une symétrie parfaite : quatre victoires, un nul… et autant de défaites (4 victoires, 1 nul, 4 défaites)
Mais les souvenirs récents ne sont pas les meilleurs. Les Stéphanois n’ont plus gagné sous son sifflet depuis octobre 2025 et un succès contre Montpellier (0-2). Zuriko Davitashvili inscrivait un doublé pour s’adjuger les trois points.
Le bilan d’Antoine Valnet sur la saison 2026 – 27 de Ligue 2 :
- 4 rencontres dirigées
- 15 cartons jaunes distribués
- 0 carton rouge distribué
- 0 pénalty désigné
Les arbitres de la J9 de Ligue 2
EA Guingamp – Pau FC
Arbitre centre :THOMAS VINCENT
Arbitre assistant 1 :GILLES LANG KAERCHER
Arbitre assistant 2 :ILEAS DAOUDI
FC Annecy – AS Nancy-Lorraine
Arbitre centre :AZZEDINE SOUIFI
Arbitre assistant 1 :NICOLAS RODRIGUES
Arbitre assistant 2 :STEVEN TORREGROSSA
Stade Lavallois MFC – Clermont Foot 63
Arbitre centre :SOULAIMANE CHAMEL
Arbitre assistant 1 :SEBASTIEN LEMAIRE
Arbitre assistant 2 :CHARLIE SOREL
Stade de Reims – Dijon FCO
Arbitre centre :EDDY ROSIER
Arbitre assistant 1 :REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 :MATTHIEU BONNETIN
Grenoble Foot 38 – US Boulogne sur Mer CO
Arbitre centre :BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 :YANN THENARD
Arbitre assistant 2 :LUCAS BECKENDORF
FC Nantes – USL Dunkerque
Arbitre centre :BENOIT MILLOT
Arbitre assistant 1 :LORIS LEPORATI
Arbitre assistant 2 :ROMAIN HENNACHE
FC Metz – FC Sochaux Montbéliard
Arbitre centre :GAEL ANGOULA
Arbitre assistant 1 :ROMAIN GALIBERT
Arbitre assistant 2 :JULIEN REYNET
Red Star FC – AS Saint-Étienne
Arbitre centre :ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 :ELODIE COPPOLA
Rodez AF – Montpellier HSC
Arbitre centre :GEOFFREY KUBLER
Arbitre assistant 1 :CEDRIC FAVRE
Arbitre assistant 2 :JULES BELCADI