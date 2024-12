Prêté par le FC Lorient en aout 2023 alors que l'ASSE évoluait en Ligue 2, Stéphane Diarra devait répondre aux manquements offensifs des Verts. Mais l'ailier ivoirien n'a disputé que 11 rencontres sous la tunique verte, faute à une rupture partielle du ligament croisé antérieur. Diarra raconte dans les colonnes du Télégramme.

Grave blessure à l'ASSE

"Stéphane Diarra un joueur qui va nous amener de la percussion", évoquait Laurent Batlles à l'occasion de l'officialisation du prêt sans option d'achat de l'ailier. Pourtant, le joueur de 25 ans manque plusieurs rencontres. Blessé une première fois à la cuisse, l'ailier rechute une seconde fois après un problème aux adducteurs. De retour avant la trêve hivernale, Stéphane Diarra subit une grave blessure début janvier 2024.

"C'était le 9 janvier dernier, lors d'un match amical (face à Grenoble, ndlr) . Un tacle par-derrière, je ne vois pas le joueur arriver. Mon pied est resté au sol et ma jambe est partie dans une sorte d'hyperextension.", témoigne le joueur du FC Lorient. "On pensait au début que c'était osseux, mais la radio n'a rien révélé. Je ne sentais pas de douleur au niveau du genou, mais plus bas sur le côté externe du mollet. (...) On a fait une IRM et quand j'ai vu la tête du docteur, j'ai compris.

Stéphane Diarra subit une blessure tant redoutée par les sportifs de haut niveau. Une rupture partielle du ligament croisé antérieur, plus précisément, communiquait l'ASSE.

Stéphane Diarra : "C'est comme si le monde s'écroulait... (...) Au début, c'est dur psychologiquement, parce que tu sais que tu en as pour dix mois minimum. Après, c'est physiquement que c'est le plus difficile, quand tu commences à remuscler la jambe blessée."

"J'ai la dalle ! "

Mais l'ancien Stéphanoise, dont la blessure a poussé les dirigeants à recruter un certain Nathanaël Mbuku, ne baisse pas les bras pour la suite de sa carrière.

Stéphane Diarra : " Aujourd'hui, je prends cette longue blessure comme une expérience. J'ai mûri, avec l'impression d'avoir pris cinq ou six ans. Rien n'est impossible pour moi dans la vie ou dans mon jeu. Je vais tous les jours au boulot avec le sourire. (...) J'ai appris à relativiser. J'ai envie de tenter encore plus de choses sur le terrain, sans me poser trop de questions. Depuis que j'ai repris l'entraînement, je peux dire que je suis un autre joueur. Physiquement, j'ai pris quatre kilos de muscles. Psychologiquement, je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai la dalle !"