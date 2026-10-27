Alors que Geoffroy-Guichard a vibré ce samedi lors de la victoire face au FC Nantes (1-0), le gigantesque feu d’artifice tiré par les Magic Fans pour leurs 35 ans passe très mal auprès de la direction stéphanoise. Agacée par ces débordements pyrotechniques qui ont interrompu la rencontre, la direction de l’ASSE a décidé de lancer une enquête interne selon RMC Sport.

Le contraste est saisissant dans le Forez. D’un côté, le bonheur sportif est total avec une cinquième victoire en cinq matchs à domicile grâce au but libérateur d’Augustine Boakye à la 89ᵉ minute, consolidant la place de leader de l’ASSE. De l’autre, la soirée laisse un goût extrêmement amer au PC sécurité et dans la tribune officielle de Geoffroy-Guichard.

Enquête interne et failles dans le maillage de sécurité

En cause : l’immense feu d’artifice et l’utilisation massive de fumigènes au Kop Nord dans la foulée du but stéphanois, obligeant l’arbitre Gaël Angoula à interrompre la rencontre au début du temps additionnel. Si les dirigeants savaient que les Magic Fans fêteraient leurs 35 ans ce soir-là, ils avaient pourtant rappelé les consignes réglementaires les plus strictes lors des réunions de préparation, interdisant catégoriquement les engins pyrotechniques.

Selon RMC, l’ASSE a officiellement décidé d’ouvrir une enquête interne pour comprendre comment un tel arsenal a pu être introduit dans l’enceinte malgré les palpations d’usage. Le club planche déjà sur une réactualisation du maillage d’entrée des supporters, tout en rappelant que les agents de sécurité ne disposent pas du droit d’effectuer des palpations corporelles poussées, réservées aux forces de l’ordre.

L’ombre d’un nouveau huis clos pour l’ASSE

Le mécontentement de la direction s’est également traduit de manière très concrète sur les canaux officiels : aucun visuel ni vidéo des craquages du Kop Nord n’a été publié sur les réseaux sociaux du club, marquant une condamnation implicite mais ferme. Une source interne rappelle par ailleurs que « connaître l’existence d’un risque ne signifie ni l’autoriser, ni le cautionner », insistant sur le fait que la priorité reste la sécurité et la défense des intérêts de l’institution.

Fidèlement consigné par le délégué de la LFP, l’incident devrait être rapidement transmis à la commission de discipline. Après avoir déjà purgé deux matchs de fermeture des kops en début de saison (face à Clermont et Grenoble) suite à des faits similaires (utilistion de fumigènes) datant du printemps dernier, l’ASSE s’attend désormais à de lourdes sanctions. Un nouveau huis clos partiel de Geoffroy-Guichard est très vivement redouté dans la Loire.