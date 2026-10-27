La cinquième victoire consécutive de l’ASSE dans le Chaudron s’est disputée dans un stade à guichet fermé. Parmi les plus de 37 000 personnes présentes figurait le propriétaire du club, Larry Tanenbaum.

C’est une affiche de prestige qui s’est disputée à Geoffroy-Guichard ce samedi 24 octobre. L’ASSE et Nantes, respectivement dix et huit fois champions de France, se retrouvaient face à face. Un duel qui a tourné en faveur des Stéphanois en toute fin de match. Une tête salvatrice d’Augustine Boakye a permis à l’ASSE de décrocher 3 points supplémentaires.

Avec 25 points au compteur, Saint-Étienne est un solide leader avec 17 points d’avance sur les Canaris. C’est à cette rencontre que Larry Tanenbaum a pu assister. D’ailleurs, quand il est présent dans le Chaudron, Saint-Étienne ne perd presque jamais !

Larry Tanenbaum, le porte-bonheur de l’ASSE

Le propriétaire de l’ASSE est pleinement concerné par le projet du club. En fin de saison dernière, après l’échec de la remontée en Ligue 1, il rappelait son engagement :

« Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à Saint-Étienne, nous l’avons fait sur la base d’une vision de long terme. Nous sommes venus pour contribuer à bâtir un club capable de retrouver durablement le succès, en s’appuyant sur une gouvernance solide, des choix cohérents, tout en préservant une identité forte. »

Depuis juin 2024, le propriétaire canadien a assisté à plusieurs rencontres de l’ASSE :

Date Match Score Compétition 19 octobre 2024 ASSE – RC Lens 0-2 Ligue 1 28 octobre 2025 ASSE – Pau FC 6-0 Ligue 2 20 avril 2025 ASSE – Olympique Lyonnais 2-1 Ligue 1 9 mai 2026 ASSE – Amiens SC 5-0 Ligue 2 24 octobre 2026 ASSE – FC Nantes 1-0 Ligue 2

Un bilan presque parfait

Ainsi, depuis le premier revers face à Lens (0-2), l’ASSE n’a plus perdu à domicile quand Larry Tanenbaum était présent en tribunes. Les Verts ont même remporté l’ensemble de leurs rencontres. Son bilan au stade est de 14 buts inscrits et 3 encaissés. De quoi donner le sourire aux supporters stéphanois.

Larry sait maintenant ce qu’il lui reste à faire : assister à l’ensemble des rencontres de son équipe pour permettre à Saint-Étienne de retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison 2026/2027.