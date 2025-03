L'ASSE dispute une véritable finale ce dimanche sur la pelouse de la Mosson. Un match décisif face à Montpellier particulièrement attendu. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : " Lucas Stassin, une des satisfactions ? Oui, Lucas s'est amélioré. Comment je l'explique ? C'est parce qu'on le voit travailler dur et bien à l'entraînement. On le voit se battre pendant les matchs, se battre aussi pour se créer des situations de but et marquer. Et c'est comme ça qu'un joueur peut progresser. Je pense qu'il s'est développé parce qu'il a joué. Depuis le début, il a joué dix matchs. Il s'est amélioré de son niveau physique du championnat, il s'est bien entraîné et il a fait ses matchs. C'est pour ça qu'il s'est développé comme footballeur. Et c'est toujours intéressant pour l'équipe de voir un attaquant être efficace devant le but. Ça fait du bien, évidemment, à l'attaquant et ça donne aussi confiance au reste de l'équipe.

Rudi Garcia a appelé Horneland pour Stassin ? Non, je n'ai pas reçu de coups de téléphone de Rudi Garcia, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un avenir proche. Au-delà de l'équipe nationale, Lucas pourrait aussi jouer pour l'équipe U21 belge. Je pense que le sélectionneur, actuellement, a envie de voir de nouveaux joueurs. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore été appelé dans cette équipe."

"Stassin en Belgique, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un avenir proche" (Horneland avec MHSC-ASSE)

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Aimen Moueffek ? Aimen Moueffek est un joueur intéressant. Je pense que physiquement, il a ce qu'il faut pour répondre au style de jeu qu'on veut mettre en place. Il est bon en un contre un, il est bon en défense. Il est aussi bon à trouver des combinaisons avec ses coéquipiers. Et il est bon sur la partie où il doit se rapprocher de la surface de réparation. Il a un profil un peu différent des autres joueurs au milieu de terrain qui sont plus des joueurs dans la relation et dans la passe. C'est un joueur, lui, qui peut faire la différence, peut gagner des mètres et se rapprocher de la surface de réparation. Et je pense qu'il peut encore beaucoup nous apporter. Il a encore une marge de progression physique et plus il va jouer, plus. Je pense qu'il va être intéressant. Petit à petit, je pense qu'il va vraiment devenir meilleur avec un temps de jeu grandissant. Et je pense vraiment qu'il peut être un joueur très important pour nous sur les neuf rencontres qui nous restent à jouer."

"C'est un problème de qualité, c'est aussi un problème mental, mais au final c'est le football."

Qu’est-ce qui mange à l’équipe pour confirmer la maîtrise face aux équipes de son championnat ? "Il faut tout simplement jouer un meilleur football. Quand je repense à la manière dont on a débuté le match contre Le Havre, où on a réussi à mener, où on a même cru avoir un deuxième but d'avance qui a finalement été annulé par la VAR, c'est quelque chose qui nous a fait mal mentalement. On est passé d'un visage plutôt confiant à celui d'une équipe fragile, ce qui a permis à le Havre de reprendre un peu le contrôle de la rencontre. On aurait dû être un peu plus au contrôle de ce match. Il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer ça. Je suis désolé d'avoir à me répéter encore une fois, mais je pense vraiment qu'on a de très bonnes périodes. Il y en a d'autres plus mauvaises et c'est vraiment cette consistance qui nous fait défaut. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus.

C'est un problème de qualité, c'est aussi un problème mental, mais au final c'est le football. C'est un ensemble de choses générales. On a cette capacité à jouer bien mentalement, physiquement, avec de la qualité pendant certaines périodes, mais on a du mal à le faire sur un plus long terme. Donc il faut améliorer ça. Sur nos trois derniers matchs, je pense qu'on a montré de bonnes choses. Contre Angers, on a vu cette capacité à revenir au score. Contre Nice, on a eu cette bonne première période avant d'être un peu plus en difficulté et d'avoir une deuxième période bien plus difficile. Et contre Le Havre, on a eu des hauts et des bas. Saint-Etienne joue de cette manière en ce moment et on travaille durement pour arriver à corriger ça. Je pense qu’une victoire dans cette série va nous aider, je pense que mentalement ça va nous apporter un vrai plus et quelque chose sur quoi bâtir la suite du championnat."