L’ASSE peut toujours s’appuyer sur une base de supporters particulièrement large. Les excellents résultats enregistrés lors de la seconde partie de saison en Ligue 2 ont permis de constater une affluence retrouvée du côté de Geoffroy-Guichard. Cette saison, de retour en Ligue 1, la tendance se confirme. Le véritable joyau de l'ASSE reste sa communauté de supporters...

Le club stéphanois a partagé, en mai dernier, des données particulièrement valorisantes issues d’une enquête annuelle conduite par la Ligue de Football Professionnel. Ces résultats, selon le communiqué, mettent en lumière non seulement la popularité du club, mais aussi la fidélité de ses supporters, malgré la descente en deuxième division il y a près de deux ans et demi. L’enquête révélait qu’un peu plus de 840 000 personnes associent spontanément l’ASSE au football, une hausse de 53 % par rapport à l’année précédente, plaçant ainsi le club parmi les cinq plus évoqués en France, juste derrière quatre formations de l’élite. Par ailleurs, bien que le club ait quitté la Ligue 1 en 2022, il continuait de fédérer de nouveaux adeptes, atteignant à l'époque 2,52 millions de supporters, dont une majorité se trouve en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une affluence record pour une équipe de Ligue 2

Du côté de Geoffroy-Guichard, aucun club de deuxième division n’avait auparavant attiré plus de 35 000 spectateurs à six reprises en une seule saison. Les Verts l'ont fait grâce à une fin de saison aussi palpitante que stressante. L’enthousiasme des supporters reste palpable, surpassant même celui des saisons 1998/1999 et 2003/2004, où les succès sportifs avaient pourtant marqué les esprits. À la fin de la saison 2023/24 le nombre total de spectateurs pour les matchs à domicile s’élevait à près de 470 000, positionnant le club comme leader en termes d’affluence moyenne dans la division, avec plus de 25 000 spectateurs par rencontre. Cette performance figure parmi les meilleures jamais enregistrées par l’ASSE.

En Ligue 1, l'ASSE conserve sa dynamique !

Sur l'année civile, l'ASSE a enregistré la venue de 569 960 supporters dans le Chaudron ! Un chiffre publié par le club il y a quelques jours via les réseaux sociaux. Les affluences à Geoffroy-Guichard ne se démentent pas et permettent aux Verts de pouvoir compter sur un douzième homme bien appréciable en ces temps de disette sportive ! Ainsi, ce sont 208 780 supporters qui ont garni les travées du Chaudron depuis le début de saison, soit une moyenne par match de 29 826 billets vendus ! Charge à Eirik Horneland et son staff de ne pas décevoir la fidèle fan base de l'ASSE !