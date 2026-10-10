L’ASSE mène 1-0 face à Rodez à la pause. Les Verts ont multiplié les situations dangereuses durant cette première période et ont logiquement été récompensés par Thierno Ballo. Mais les Stéphanois peuvent nourrir quelques regrets au moment de regagner les vestiaires.

L’ASSE a rapidement pris le contrôle des débats face à Rodez. Dès la 2e minute, Jakob Breum a été tout proche de reprendre un centre d’Irvin Cardona. Sa tentative a toutefois permis à Quentin Braat de se mettre en évidence.

Quelques minutes plus tard, les Verts ont encore eu une énorme occasion. Sur un ballon envoyé dans le dos de la défense ruthénoise, Augustine Boakye a trouvé Joao Ferreira, lancé à pleine vitesse. Le Stéphanois a parfaitement accéléré avant de centrer vers Thierno Ballo. Le but était grand ouvert, mais l’attaquant a inexplicablement envoyé sa tentative au-dessus.

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Mais non Thierno 😥 https://t.co/Ix19jP7ade — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 10, 2026

La pression stéphanoise s’est finalement concrétisée à la 15e minute.

ASSE : Thierno Ballo récompense la domination stéphanoise

Sur un corner joué à deux, Augustine Boakye a trouvé Jakob Breum. Le Danois a alors délivré une superbe passe vers Thierno Ballo, parfaitement placé dans la surface.

L’attaquant stéphanois a contrôlé avant d’ouvrir son pied. Sa frappe n’a laissé aucune chance à Quentin Braat. 1-0 pour l’ASSE. Une récompense méritée pour des Verts qui avaient jusque-là largement pris le dessus.

Thierno is back ! Ballo pour l’ouverture du score face à Rodez (1-0) https://t.co/B4UwcfGnQY — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 10, 2026

Les hommes de l’ASSE ont continué à pousser. À la 24e minute, Irvin Cardona a été trouvé dans le dos de la défense. Seul face au gardien, il a feinté la frappe avant de chercher à décaler Ballo. Un défenseur ruthénois est toutefois intervenu in extremis.

Rodez a alors failli profiter de la situation pour revenir au score. Sur le contre, Nagera a pris de vitesse Nair avant de centrer vers Nsingi. Pedro puis Bernauer ont réalisé deux interventions salvatrices pour empêcher l’égalisation.

Les Stéphanois ont ensuite continué à se montrer dangereux. À la 27e minute, Jakob Breum, encore lui, a donné le ballon à Cardona avant de rentrer intérieur. Le Danois a ensuite déclenché une frappe du pied gauche qui a frôlé le poteau de Braat.

Les occasions se sont ensuite calmées après la demi-heure de jeu. Le score n’a plus évolué jusqu’à la pause.

Mais au regard des occasions obtenues, l’ASSE peut clairement regretter de ne mener que d’un but. Les Verts ont eu plusieurs opportunités de faire le break et devront rester vigilants après le retour des vestiaires. Rodez a déjà montré qu’il pouvait profiter de la moindre erreur pour revenir dans cette rencontre.