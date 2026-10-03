L’ASSE a largement dominé le FC Sion (5-1) ce vendredi à L’Étrat pour garder le rythme durant la trêve internationale. Une coupure particulièrement longue qui ne facilite pas le travail de Ian Cathro. Avant cette rencontre amicale, l’entraîneur des Verts a évoqué sans détour les difficultés provoquées par un calendrier qui disperse une grande partie de son effectif.

Il faudra encore patienter avant de retrouver l’ASSE en Ligue 2. Après le nul concédé à Metz (2-2), les Stéphanois ne reprendront le championnat que le samedi 10 octobre avec la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard.

Entre les deux rencontres, Ian Cathro doit composer avec de très nombreux départs en sélection. Une situation loin d’être idéale pour un entraîneur qui cherche encore à faire progresser son équipe.

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Cathro : « Pour les gens qui travaillent en club, c’est horrible »

Ian Cathro ne cherche d’ailleurs pas à masquer son ressenti. Cette longue interruption du championnat complique considérablement le travail quotidien de son staff.

« Je dois commencer par dire que cette période est vraiment étrange. On sait qu’on doit s’adapter parce que je pense que les trois prochaines années se dérouleront de la même façon. Pour les gens qui travaillent en club, honnêtement c’est horrible. C’est vraiment, vraiment difficile. »

La difficulté ne concerne pas uniquement la durée de la coupure. Le retour échelonné des internationaux va également perturber la préparation du prochain rendez-vous.

« Cela paraît si long depuis le dernier match et la semaine prochaine, nos entraînements seront vraiment différents. Par exemple, mercredi prochain nous allons nous entraîner aux alentours des 17 heures ou 18 heures parce que nous avons des joueurs qui arriveront à l’aéroport le matin même. On aura trois jours à peu près normaux avec tous nos joueurs avant le match contre Rodez. »

Une préparation forcément particulière avant une rencontre importante pour conserver la tête de la Ligue 2.

L’ASSE limitée dans son travail collectif

La conséquence est directe : impossible pour Ian Cathro de travailler tous les aspects qu’il souhaiterait avec un groupe largement amputé.

« On n’a pas pu travailler sur tout parce qu’on avait des choses sur lesquelles on devait vraiment travailler. On doit avoir tout le monde ici pour faire le travail le plus important. »

Le staff a néanmoins profité des joueurs présents pour insister sur certaines lacunes observées lors des dernières sorties de l’ASSE. Cathro cible notamment la capacité de son équipe à mieux maîtriser ses rencontres avec le ballon.

« Offensivement, on doit travailler sur notre manière de contrôler le jeu, sur notre façon de faire circuler le ballon pour rentrer dans les matchs plus rapidement. Si on regarde la possession de balle en première mi-temps sur le dernier match face à Metz, on espère pratiquer un meilleur football. On a pu travailler un peu là-dessus. »

Le match face a Sion a justement offert une première occasion de mettre ces principes en application. Les Verts ont inscrit quatre buts avant la pause avant de finalement s’imposer 5-1.

ASSE – Sion : les buts des Verts en images

Du temps de jeu précieux avant ASSE – Rodez

Cette opposition avait également un autre objectif : permettre aux joueurs moins utilisés de retrouver du rythme. Cathro citait notamment Chico Lamba, João Ferreira et Joshua Duffus, mais surtout Marten-Chris Paalberg, qui retrouvait la compétition après plusieurs mois sans jouer.

Plusieurs jeunes ont également bénéficié de cette rencontre. Tom Teillol, Mourtada Gueye et Elyes Dhaoui figuraient ainsi dans le onze de départ.

« C’est vraiment une période étrange. On essaye d’avoir un équilibre entre travailler sur certaines choses et sur le fait que ça ait du sens dans notre projet avec les nombreuses absences. Aujourd’hui, c’est un match surtout intéressant pour les joueurs qui ont besoin de temps de jeu. »

Mission accomplie sur ce point. Mais le véritable travail collectif devra attendre le retour des internationaux. Ian Cathro ne devrait disposer de son groupe au complet que durant environ trois jours avant la réception de Rodez. Une contrainte dont l’entraîneur de l’ASSE se serait manifestement bien passé.

Source : En Vert et Contre Tous