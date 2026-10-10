L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 8ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient Rodez à Geoffroy-Guichard. Après trois semaines de trêve internationale, les Verts retrouvaient leur Chaudron avec l’objectif de renouer avec la victoire après leur défaite à Dunkerque et leur nul à Metz. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2-0.

Mathis Saka (Joueur de Rodez) : « On est un peu déçus du résultat, surtout au vu du contenu du match. Personnellement, je suis fier de l’équipe. On a montré de belles choses. On a été offensifs, on a été dangereux, on a touché deux fois les montants et on n’a simplement pas eu de chance. On peut parler d’une défaite encourageante. Je pense qu’on est sur la bonne voie. On va tout faire pour rebondir la semaine prochaine. Ce qui a manqué ? Des détails, notamment dans la finition. Et puis on a encaissé un but sur coup de pied arrêté, un peu compliqué à gérer. Mais il ne manquait pas grand-chose. Franchement, il ne manquait pas grand-chose. On a eu de grosses occasions. Ça s’est joué sur des détails. »

Augustine Boakye : « Je pense qu’on a bien maîtrisé le match »

Augustine Boakye (Joueur de l’ASSE) : « Jakob m’a fait une bonne passe et je pense qu’on méritait de gagner aussi. Le début de la première phrase est trop incertain dans la transcription pour être corrigé fidèlement sans réécouter l’extrait. Le but ? Oui, j’ai juste tenté et, Dieu merci, j’ai réussi. On a regardé les vidéos et je pense qu’on a bien maîtrisé le match. Il fallait bien garder le ballon et je pense qu’on l’a bien fait. »

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Maxime Bernauer : « On voulait absolument finir avec un clean sheet »

Maxime Bernauer (Joueur de l’ASSE) : « Oui, un capitaine fier. Ce n’est jamais évident de reprendre la compétition après deux semaines de pause. Les internationaux sont revenus seulement mercredi et se sont entraînés jeudi. On savait qu’à partir d’un certain moment dans le match, ça allait être compliqué physiquement.

Je pense qu’on a été très humbles dans notre façon de terminer ce match. Le coach a vu qu’on peinait un peu physiquement et a fait ses choix. C’est aussi ça, être intelligent : savoir faire le dos rond quand on mène. C’était à eux de se découvrir. On voulait absolument finir avec un clean sheet, parce que ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas fait.

Voilà, c’est reparti. On remet la machine en route. C’est très bien. On est très contents de tous se retrouver. C’était important de gagner ce soir. On a dit que ça faisait 35 jours qu’on n’avait pas gagné. C’est long dans une saison, ça n’arrive pas souvent. C’était important de repartir avec une victoire pour retrouver un état d’esprit positif et reprendre le travail dans une bonne dynamique. Le coach ? Je me reconnais dans son travail, dans ses valeurs et dans ce qu’il essaie de nous transmettre au quotidien. Mais je pense que tout le groupe adhère. Tout le monde a sa place.

On a encore vu aujourd’hui la première d’Elyes, qui a travaillé dur pendant deux semaines, quand les internationaux n’étaient pas là. Nathan est entré et le petit Tom était dans le groupe. Ça montre aussi que le coach laisse une place à tout le monde quand il en a besoin. C’est bien, parce que les valeurs sont bonnes et la mentalité est très bonne. On avait à cœur de rester premiers ce soir. C’est une bonne chose. »