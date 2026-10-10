L’ASSE a retrouvé la Ligue 2 ce samedi soir face à Rodez, à Geoffroy-Guichard. Après la rencontre, Peuple-Vert vous donne la parole : attribuez vos notes aux joueurs stéphanois.

Qui vous a convaincu ? Qui vous a déçu ? Après trois semaines de trêve internationale, les Verts ont repris la compétition devant leur public. C’est désormais à vous de juger leur prestation.

Donnez vos notes aux Verts

Arrêts, interventions défensives, passes, occasions créées ou manquées : prenez en compte l’ensemble du match pour évaluer chaque joueur.

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Retrouvez le module ci-dessous et attribuez vos notes aux Stéphanois.