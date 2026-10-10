L’ASSE a retrouvé la Ligue 2 ce samedi soir face à Rodez, à Geoffroy-Guichard. Après la rencontre, Peuple-Vert vous donne la parole : attribuez vos notes aux joueurs stéphanois.

Qui vous a convaincu ? Qui vous a déçu ? Après trois semaines de trêve internationale, les Verts ont repris la compétition devant leur public. C’est désormais à vous de juger leur prestation.

Donnez vos notes aux Verts

Arrêts, interventions défensives, passes, occasions créées ou manquées : prenez en compte l’ensemble du match pour évaluer chaque joueur.

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Retrouvez le module ci-dessous et attribuez vos notes aux Stéphanois.

PVLes notes des supporters
Après-match · ASSE – Rodez

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11 joueurs notés
Clôture dimanche 11 octobre à 12h00
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Gautier Larsonneur

GARDIEN · N° 30
/10

Ben Old

DEFENSEUR · N° 11
/10

João Ferreira

DEFENSEUR · N° 13
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Sohaib Naïr

DEFENSEUR · N° 18
/10

Jakob Breum

MILIEU · N° 10
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Thierno Ballo

ATTAQUANT · N° 8
/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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