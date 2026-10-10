L’ASSE a retrouvé la Ligue 2 ce samedi soir face à
Rodez, à Geoffroy-Guichard. Après la rencontre, Peuple-Vert vous
donne la parole : attribuez vos notes aux joueurs
stéphanois.
Qui vous a convaincu ? Qui vous a déçu ? Après trois semaines de
trêve internationale, les Verts ont repris la compétition devant
leur public. C’est désormais à vous de juger leur prestation.
Donnez vos notes aux Verts
Arrêts, interventions défensives, passes, occasions créées ou
manquées : prenez en compte l’ensemble du match pour évaluer chaque
joueur.
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Retrouvez le module ci-dessous et attribuez vos notes
aux Stéphanois.
1–3 Match
difficile 5 Match moyen
7 Bon match
9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de
1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez
vu.
Gautier Larsonneur
GARDIEN · N° 30
—/10
Ben Old
DEFENSEUR · N° 11
—/10
João Ferreira
DEFENSEUR · N° 13
—/10
Kévin Pedro
DEFENSEUR · N° 23
—/10
Maxime Bernauer
DEFENSEUR · N° 6
—/10
Sohaib Naïr
DEFENSEUR · N° 18
—/10
Jakob Breum
MILIEU · N° 10
—/10
Áron Csongvai
MILIEU · N° 14
—/10
Augustine Boakye
ATTAQUANT · N° 20
—/10
Irvin Cardona
ATTAQUANT · N° 7
—/10
Thierno Ballo
ATTAQUANT · N° 8
—/10
Encore 7 joueurs à noter Il
faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable
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