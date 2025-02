L’ASSE traverse une période difficile après sa défaite 0-2 à domicile contre une équipe rennaise supérieure dans tous les compartiments du jeu. En quête de rachat, les Verts se préparent pour un déplacement périlleux au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, ce samedi. Une rencontre à haut risque pour les hommes d’Eirik Horneland, qui pourrait toutefois s’appuyer sur plusieurs retours importants.

Deux retours pour l'ASSE ?

Parmi les bonnes nouvelles, Maxime Bernauer, l’une des deux recrues hivernales du mercato, devrait être opérationnel. Absent lors du dernier match en raison d’une blessure au genou, l’ancien Lavallois a repris l’entraînement individuel la semaine passée. Polyvalent, il peut évoluer aussi bien dans l’axe de la défense que sur le côté droit. À l’aise techniquement, il possède des qualités qui pourraient stabiliser une arrière-garde stéphanoise en manque de confiance ces dernières semaines. Sauf contretemps, il devrait être dans le groupe pour affronter l’OM.

Autre retour significatif, celui de Dylan Batubinsika. Suspendu contre Lille, le défenseur central congolais n’a pas pu aider ses coéquipiers lors de la réception de Rennes. Pourtant, il reste un élément incontournable de l’équipe cette saison avec 1 631 minutes disputées en Ligue 1, soit le troisième total le plus élevé chez les Verts, derrière Gautier Larsonneur (1 890 minutes) et Zuriko Davitashvili (1 712 minutes). Désormais disponible, Batubinsika devrait retrouver sa place dans le onze de départ au Vélodrome.

Mais trois incertitudes qui reviennent

Si ces deux retours sont quasiment assurés, d’autres restent encore incertains. Yvann Maçon, qui avait participé à la rencontre face à Lille, n’était pas dans le groupe contre Rennes. Le club a évoqué un simple "repos" pour justifier son absence, sans en dire davantage. Une situation qui suscite des interrogations, notamment pour un joueur qui réalise une saison compliquée avec seulement quatre titularisations en 21 journées de championnat. Rechute ou précaution supplémentaire ? Le doute plane toujours.

Enfin, Aïmen Moueffek continue de faire parler de lui. Le milieu de terrain, victime d’une béquille en fin d’année dernière, a également été touché par une grippe en janvier. Depuis, il est engagé dans une remise en forme progressive, selon les mots d’Eirik Horneland. Son retour à la compétition est attendu, mais difficile à prédire. Sera-t-il du voyage à Marseille ? Rien n’est moins sûr.

Par ailleurs, Dennis Appiah a quitté la pelouse en toute fin de rencontre. Le latéral stéphanois semblait touché. Pour l'heure, aucune précision le concernant. En cas de blessure de l'ancien natais, Eirik Horneland devrait remodelé sa défense et composer sans latéral droit de métier. A suivre...

Dans tous les cas, l’ASSE devra afficher un visage bien plus séduisant pour espérer rivaliser avec l’OM, actuellement en pleine confiance. Face à une telle adversité, les Stéphanois n’auront d’autre choix que de se montrer solidaires et rigoureux. Avec un effectif renforcé et une mobilisation collective sans faille, les Verts peuvent rêver d’un coup au Vélodrome. Réponse samedi soir.