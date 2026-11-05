Sohaïb Naïr et Julien Le Cardinal sont deux joueurs importants de la charnière centrale de l’ASSE. Dans une interview accordée à Radio Scoop, les deux défenseurs centraux de l’AS Saint-Étienne reviennent sur leur début de saison et analysent la situation. Dans cet entretien, Nadir El Jamali évoque également son vécu dans le Forez.

Sohaïb Naïr est le quatrième joueur le plus utilisé (900′) derrière Kévin Pedro (957′) Áron Csongvai (945′) et Augustine Boakye (902′). Arrivé en provenance de Guingamp, il prend petit à petit ses marques dans le Forez. Il peut compter sur Julien Le Cardinal, taulier du club. Des jeunes issus du centre de formation, comme Nadir El Jamali, sont également importants pour intégrer l’ensemble des nouvelles recrues de l’ASSE.

Un début de saison totalement satisfaisant ?

C’est Julien Le Cardinal qui aborde en premier le sujet chaud du moment, la défaite à Guingamp de l’ASSE

« On va relativiser un peu, ce n’est que la seconde défaite de la saison. Mais, quand on est compétiteur, on ne peut pas se permettre de passer à côté de matchs comme ça. » Sohaïb Naïr confirme : « On est passé au travers, on assume. »

Pour autant, le début de saison reste plutôt réussi pour les Verts, comme l’indique Le Cardinal :

« On a progressé en terme tactique, on a un vrai groupe. […] Aujourd’hui, on est premier, on travaille beaucoup, il ne faut pas tout remettre en question après la défaite. »

Une intégration réussie pour Sohaib Naïr à l’ASSE ?

Sohaïb Naïr évoque quant à lui son intégration réussie dans le Forez :

« J’ai été bien accueilli par l’équipe. Il faut s’adapter au plan de jeu du coach. Tout le monde m’a bien accueilli. »

Blessé en début de saison, El Jamali parle du travail effectué pour revenir au premier plan avec l’ASSE :

« J’ai vécu cette blessure qui m’a un peu freiné dans ma progression. Je n’ai pas lâché, j’ai travaillé. J’ai eu le soutien de ma famille, mes coéquipiers, le staff. […] J’ai bien repris, je suis content. Sur le peu de temps de jeu que j’ai eu, j’essaie de montrer au coach qu’il peut me faire confiance et de saisir les opportunités. »

Nulle doute que Nadir El Jamali bénificiera d’un peu plus de temps de jeu sur la suite de la saison avec l’ASSE. Et pourquoi pas dès ce samedi face à Laval ?