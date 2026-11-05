La sanction est tombée ce mercredi suite aux incidents pyrotechniques survenus lors du match face à Nantes le 24 octobre dernier. La Commission de Discipline de la LFP a lourdement sanctionné l’ASSE d’une fermeture ferme de trois matchs de la tribune basse Charles-Paret.

Cette décision fait suite à l’utilisation massive de feux d’artifice et de fumigènes qui avait contraint l’arbitre à interrompre temporairement la rencontre. Le club stéphanois va donc devoir composer sans sa tribune la plus fervente pour les prochaines échéances à Geoffroy-Guichard, selon un calendrier bien précis.

Les rencontres de l’ASSE impactées par la commission

La mise en application de cette sanction de trois matchs ferme débute sans plus attendre et se répartira selon les affiches à venir dans le Chaudron :

ASSE – Laval : C’est le premier match concerné par la sanction, prévu dès ce samedi 7 novembre à 20h. Le Kop Nord sonnera creux pour cette affiche de championnat.

Le cas des Coupes (8e tour ou 32e de finale) : La suite de la suspension dépendra des tirages et des qualifications en Coupe de France. Si l’ASSE et Villefranche se qualifient, leur confrontation au 8ᵉ tour (week-end du 28-29 novembre) purgerait le deuxième match de suspension. Si les Verts ne jouent pas face à Villefranche et se qualifient pour les 32ᵉ de finale et jouent à domicile, ou en cas de première réception en Coupe à l’occasion des 16ᵉ de finale. La première réception des Verts en Coupe avant les seizièmes sera concernée par cette sanction.

ASSE – Nancy (5 décembre) ou ASSE – Boulogne (week-end du 16-17 janvier 2027) : En fonction de l’impact des rencontres de Coupe de France dans le calendrier, le deuxième ou le troisième match de suspension sera purgé soit lors de la réception de Nancy le 5 décembre (jour de la Sainte-Barbe), soit face à Boulogne au cœur du mois de janvier. Comme expliqué : l’ASSE ne sera privée de son Kop Nord face à Boulogne que si aucun match de coupe ne vient s’intercaler pour purger la sanction d’ici là.

Une période délicate s’ouvre donc pour les hommes de Ian Cathro, qui devront aller chercher de précieux points à domicile sans le soutien vocal et visuel du Kop Nord, qui ne retrouvera pas la Ligue 2 avant 2027.