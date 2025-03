Le sprint final de la saison 2024/2025 est lancé. Alors que le sort de la rencontre importantissime face à Montpellier est encore en suspend jusqu'au 2 avril, les Verts s'apprêtent à recevoir l'ogre parisien ce samedi à Geoffroy-Guichard dans un contexte délicat, entre course au maintien et union sacrée autour des Magic Fans et Green Angels alors que la menace d'une dissolution plane au dessous de leurs têtes. Pour cette rencontre des extrêmes entre l'ASSE et le PSG, la fédération a nommé un arbitre expérimenté.

La fédération a publié les désignations arbitrales pour la 27ème journée de Ligue 1. Et pour arbitrer la rencontre entre l'ASSE (17ème) et le PSG (1er), la FFF a désigné Jérémy Stinat, arbitre de 46 ans. La saison dernière, l'arbitre originaire de Chartres avait fini à la 11ème place du classement des arbitres de 1ère division.

C'est une rencontre entre deux équipes que tout oppose. Un match entre le leader incontesté de Ligue 1 prêt à être sacré une 13ème fois et une équipe promue qui se bat pour sa survie en Ligue 1 et pour éviter de faire l'ascenseur. Une confrontation entre la 17ème et la meilleure attaque, entre la 17ème et la meilleure défense du championnat.

Ibrahim Sissoko en garde un bien mauvais souvenir

Et si l'on ne donne pas cher de leur peau aux stéphanois face au rouleau compresseur parisien à qui rien ne résiste, pas même Liverpool, les hommes de Eirik Horneland auront sûrement à coeur de réitérer la performance du match aller au Parc des Princes, au cours du quel les stéphanois s'étaient inclinés 2 à 1 avec les honneurs et les louanges de bon nombre d'acteurs et observateurs pour la qualité et la philosophie de jeu proposées.

Jérémy Stinat a donc été désigné arbitre principal de cette rencontre. L'arbitre de 46 ans a déjà arbitré les Verts cette saison, c'était en Coupe de France lors de l'humiliation subie face à Marseille (0-4) à domicile. C'est au cours de cette rencontre que Ibrahim Sissoko a été exclu après avoir mis une main au visage de Léo Balerdi. La sanction prise par la commission de discipline de la LFP, particulièrement sévère avait fait grand bruit : 5 matchs de suspension ferme + 2 avec sursis, scellant par la même occasion le sort de la fin de saison de l'attaquant malien, totalement hors des plans de Horneland. 6 cartons jaunes avaient également été distribués au cours de la rencontre.

Jérémy Stinat a également arbitré deux rencontres du Paris SG cette saison, face à Nantes (1-1) et contre Strasbourg (4-2). Le bilan historique du PSG sous Stinat est logiquement positif avec 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pour l'ASSE, le bilan est équilibré : 3 victoires, 1 nul, 3 défaites.

Cette saison, l'arbitre de 46 ans a officié lors de 14 rencontres de Ligue 1, distribuant 60 cartons jaunes (4,3/match), 2 seconds avertissements et sifflant 5 pénaltys. Jérémy Stinat a également été au sifflet de 3 rencontres de Ligue 2 et 2 de Coupe de France.

Jérémy Stinat et l'ASSE (7 matchs)