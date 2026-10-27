Alors que le 7ᵉ tour de la Coupe de France aura lieu dans moins de trois semaines, l’ASSE s’apprête à vivre un véritable casse-tête au poste de gardien de but. Entre la blessure de Gautier Larsonneur et l’absence à venir de Mamour Ndiaye, la voie semble toute tracée pour Lucas Lavallée. Arrivé cet été dans le Forez dans le costume de numéro trois, l’ancien portier du National devrait vivre ses toutes premières minutes officielles sous le maillot vert.

Le tirage au sort prévu ce mercredi au stade Roland-Garros révélera l’adversaire de l’ASSE pour son entrée en lice en Coupe de France, programmée le week-end des 14 et 15 novembre. Un match qui se tiendra pendant la seconde trêve internationale de la saison.

Plusieurs événements inédits ouvrent une porte inattendue pour Lucas Lavallée, qui devrait jouer son premier match sous les ordres de Ian Cathro au milieu du mois prochain.

Une cascade d’absences qui rebat les cartes

Jusqu’à présent, la logique du staff stéphanois paraissait établie. Ancien capitaine et portier de l’ASSE depuis bientôt quatre ans, Gautier Larsonneur était le gardien numéro un des Verts en Ligue 2. Cependant, le dernier rempart des Verts souffre d’un problème physique qui remet en cause sa présence pour le rendez-vous de la mi-novembre.

Si aucune date de retour n’est encore connue, le staff médical ne prendra aucun risque avec son portier. D’autant plus lors de l’entrée en lice du club en Coupe de France.

En temps normal, la doublure toute désignée aurait dû s’appeler Mamour Ndiaye, titulaire depuis deux matchs. Mais selon nos informations, le jeune portier stéphanois s’apprête à honorer une nouvelle convocation internationale avec l’équipe nationale du Sénégal lors de la prochaine trêve. Une excellente nouvelle pour le joueur, mais un problème pour Ian Cathro.

Privée de son numéro un et de son remplaçant, l’ASSE devrait donc lancer son troisième gardien dans le grand bain. Une aubaine pour Lucas Lavallée, arrivé cet été pour renforcer l’équipe réserve.

Du Nord à l’ASSE en passant par le PSG, le parcours d’un joueur revanchard

Né en 2003 à Armentières, le portier d’1m93 a effectué une trajectoire riche avant d’atterrir dans la Loire. Formé à Dunkerque puis au LOSC avant un passage Paris Saint-Germain, où il a parfait son apprentissage aux côtés de gardiens de classe internationale, Lavallée a très tôt goûté aux exigences du haut niveau et aux sélections de jeunes avec l’Équipe de France.

C’est toutefois lors de la saison 2023-2024 que le joueur franchit un cap dans son développement. Prêté à l’US Dunkerque par le PSG, Lucas Lavallée devient la doublure d’Arnaud Balijon en Ligue 2. La saison suivante, direction Aubagne (National, Ligue 3 aujourd’hui), il accumule un temps de jeu précieux. Semaine après semaine, l’ancien Parisien s’aguerrit, et se révèle en jouant une quinzaine de rencontres.

Ses performances convaincantes en National attirent Châteauroux. L’ancien dogue quitte définitivement le club de la capitale et dispute la quasi-totalité de la saison 2025-2026 comme titulaire. Performant avec la Berrichone, le jeune portier a fini par taper dans l’œil des recruteurs de l’ASSE.

Recruté durant le mercato estival 2026 pour apporter de la profondeur et une concurrence forte chez les gardiens, le joueur savait que son temps de jeu serait limité derrière Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye. Discret, travailleur et apprécié du groupe à l’entraînement, Lavallée attendait patiemment qu’une opportunité se présente.

Titulaire lors de plusieurs matchs avec la réserve, Lucas Lavallée se présente comme une option naturelle et devrait retrouver plusieurs joueurs du groupe de Sylvain Gibert lors de cette entrée en lice. La trêve internationale devrait voir l’ASSE envoyer d’autres titulaires en sélection et donc piocher parmi le groupe réserve pour ce 7ᵉ tour de Coupe.

La Coupe de France comme entrée en matière

Le 7ᵉ tour de la Coupe de France représente donc bien plus qu’un simple premier match pour l’ancien portier du PSG. C’est l’occasion idéale de se faire une place dans la saison stéphanoise et de prouver au staff technique qu’il possède les épaules pour assurer l’intérim à tout moment.

Face à un adversaire dont on connaîtra le nom ce mercredi, qu’il s’agisse d’une formation de Ligue 2, Ligue 3… ou d’un club de régional, Lucas Lavallée sera soumis à une pression particulière.

À 23 ans, le portier stéphanois devrait, sauf imprévu, fouler la pelouse avec le maillot Verts sur les épaules pour la première fois de sa carrière en compétition officielle. Un rendez-vous fondateur pour celui qui a traversé la France pour poursuivre sa progression et qui compte bien saisir cette chance au vol.