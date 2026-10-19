La rencontre de samedi soir marquait la première titularisation de Mamour Ndiaye dans les cages stéphanoises. Le portier arrivé cet été profitait de l’absence de Gautier Larsonneur pour enfin lancer véritablement son aventure stéphanoise. Sa prestation face au Red Star (victoire 0-1) a globalement convaincu.

La performance de Mamour Ndiaye a notamment été saluée par ses coéquipiers. Le capitaine Julien Le Cardinal s’est exprimé sur le sujet à l’issue de la rencontre, au micro d’Ici Saint-Etienne Loire : « On sait que c’est un gros travailleur, on connaît ses capacités. Il l’a encore montré ce soir, je trouve qu’il a montré de la sérénité. Je pense que les gars derrière l’ont ressenti, et on l’a vu dans leur comportement. »

Une première rassurante pour lui et pour l’ASSE

« Je pense qu’il a livré une prestation calme et stable, qu’il a aidé l’équipe à rester équilibrée », analysait de son côté Ian Cathro en conférence de presse.

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L’entraîneur de l’ASSE a surtout souligné la manière dont son joueur s’est adapté à une semaine particulière : « Tout est arrivé rapidement pour Mamour Ndiaye. C’était une semaine différente pour lui. Il a vite su qu’il allait disputer son premier match en tant que titulaire. Il s’est préparé tranquillement, de manière très naturelle. »

Avec un premier clean sheet et trois points au compteur, Mamour Ndiaye a donc connu une première titularisation réussie. S’il n’a été que très peu sollicité au vu de la belle performance défensive effectuée par les joueurs devant lui, certaines actions ont tout de même rassuré. Sorties aériennes, relances : le Sénégalais s’est montré serein sur ce qu’il a eu à faire samedi soir.

De quoi rassurer en l’absence de Gautier Larsonneur. L’ancien brestois pourrait être indisponible pendant plusieurs semaines. Mamour Ndiaye serait ainsi amené à jouer plusieurs matchs et sa prestation face aux Audoniens laisse clairement espérer qu’il puisse être à la hauteur.

Mamour Ndiaye vs Red Star : 1 arrêt, 0 but encaissé, 39 ballons touchés, 1/1 duel au sol gagné.