Deux affiches clôturent la 10e journée de Ligue 2 ce lundi soir. Reims, seule équipe encore invaincue, se déplace à Boulogne. Montpellier et le Red Star, tous deux battus par l’ASSE, s’affrontent dans un duel direct pour la deuxième place. Derrière les Verts, la hiérarchie peut encore bouger.

Ce lundi, la Ligue 2 referme sa 10e journée avec deux rencontres à 20h45. Toutes deux concernent directement les poursuivants de l’ASSE.

Leaders avec 25 points après la réception de Nantes, les Verts peuvent regarder derrière eux avec sérénité. Un invité surprise s’est glissé dans la course : l’AS Nancy-Lorraine. Vainqueurs de Laval (1-0) vendredi, les Nancéiens ont enchaîné un quatrième succès consécutif et pointent désormais à la deuxième place avec 19 points. Derrière eux, Montpellier (18 points), Reims (17) et le Red Star (17) ont l’occasion de réduire l’écart, ou de le voir encore grandir.

Montpellier – Red Star : duel de dauphins

Le choc de la soirée se joue à la Mosson. Deuxième avec 18 points, Montpellier reçoit le Red Star, quatrième avec 17 points.

Les deux équipes ont un point commun : elles sont passées par la case Saint-Étienne. Montpellier a concédé sa seule défaite de la saison à Geoffroy-Guichard (3-1), le 5 septembre. Depuis, le MHSC n’a plus perdu. Il reste sur une victoire à Rodez lors de la dernière journée. Avec seulement 5 buts encaissés en neuf matchs, il possède l’une des meilleures défenses du championnat.

Le Red Star, lui, a chuté face aux Verts il y a dix jours, à Bauer. Les hommes de Damien Perrinelle ont l’occasion de se relancer immédiatement face à un concurrent direct.

Le vainqueur s’installera seul à la deuxième place. Le perdant risque de voir le peloton revenir sur lui.

Boulogne – Reims : l’invincibilité en jeu

Reims est la seule équipe de Ligue 2 à n’avoir connu aucune défaite cette saison : 4 victoires, 5 nuls. Les Champenois restent sur un succès face à Dijon lors de la 9e journée, qui leur a permis de repasser sur le podium.

Ils se déplacent à Boulogne en quête de point pour le maintien. Les Boulonnais sont eux aussi spécialistes des matchs nuls : 6 en 9 journées.

En cas de victoire, Reims pourrait passer devant Montpellier selon le résultat de la Mosson.

Montpellier, solide dauphin

Dans un premier acte fermé et peu spectaculaire, les deux équipes se sont observées pendant 45 minutes. Elles sont rentrées assez logiquement aux vestiaires sur le score de 0-0.

Le match démarre vraiment au retour des vestiaires, et c’est Montpellier qui prend les choses en main. Dès la 46e minute, N. Pays fait la différence dans son couloir et centre au premier poteau pour L. Megnan-Pavé, qui ajuste à bout portant. Mais le Red Star égalise quatre minutes plus tard par l’intermédiaire de S. Khaoui.

Les Audoniens terminent la rencontre à dix, après l’exclusion de D. Durivaux à la 70e minute. Les Héraultais multiplient alors les assauts pour profiter de leur supériorité numérique. La décision tombe à la 87e minute, du pied de [initiale]. Mukiele. Montpellier s’impose et revient à quatre points de l’ASSE.

Reims, toujours invaincu mais accroché

En manque d’inspiration en première période, les Rémois possèdent le ballon mais ne l’exploitent quasiment pas, avec une seule frappe avant la pause. Ils ne trouvent pas la faille face à un bloc boulonnais ultra discipliné. Piquants en transition, les Nordistes frappent par l’intermédiaire de S. Duflos (35e) et mènent 1-0 à la mi-temps.

La seconde période suit le même scénario. Reims tient le ballon et tente de faire des différences individuellement, mais se montre peu dangereux. En face, les Boulonnais restent vaillants et donnent tout pour conserver leur avantage.

Il faut attendre la 85e minute pour voir Y. Fofana égaliser, d’une frappe lointaine déviée qui prend à contre-pied le gardien boulonnais. Reims arrache le match nul. C’est une contre-performance, mais les Champenois restent invaincus en Ligue 2, avec un sixième match nul.

Le classement de Ligue 2