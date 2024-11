Alors que l’AS Saint-Étienne bataille pour le maintien en Ligue 1 cette saison, un coup d’œil aux temps de jeu des joueurs permet de mieux comprendre les choix d’Olivier Dall’Oglio. Après 12 journées, une hiérarchie nette s’est dessinée. Les choix de l'entraîneur de l'ASSE mettent en lumière les cadres du groupe et les éléments encore en quête de temps de jeu.

Des cadres incontournables à l'ASSE

Sans surprise, Gautier Larsonneur est le joueur le plus utilisé cette saison avec 1 080 minutes au compteur, soit la totalité des matchs joués. Le gardien de but de 27 ans est un pilier indéboulonnable et l’un des atouts majeurs de l’équipe.

En attaque, Zuriko Davitashvili s’impose également comme une figure clé. Avec 1 045 minutes jouées, l’international géorgien se distingue par son impact offensif. Même si'l n'a pas affiché son meilleur visage face à Montpellier, son influence ne cesse de croître, notamment grâce à ses performances décisives ces dernières semaines.

Dylan Batubinsika (1 012 minutes) et Pierre Ekwah (910 minutes) complètent le quatuor des joueurs les plus utilisés, incarnant la stabilité recherchée par Dall’Oglio, tant dans l’axe défensif que dans l’entrejeu.

Des joueurs en rotation

Derrière ces piliers, d’autres joueurs bénéficient d’un temps de jeu significatif, à l’image de Mickaël Nadé (852 minutes) ou Ibrahim Sissoko (820 minutes). Le défenseur aurait probablement enchaîné sans sa blessure au genou. Tandis que l'attaquant malien montre qu'il est une solution viable à la pointe de l'attaque. Des éléments comme Mathias Amougou ou Léo Pétrot (666 et 699 minutes respectivement) confirment aussi leur importance dans l'équipe.

Des joueurs hors du coup ?

Bien plus bas dans la hiérarchie, certains joueurs peinent à trouver leur place. C'est notamment le cas d'Ayman Aiki (153 minutes), pourtant prometteur, qui semble encore en phase d’apprentissage sous la direction de Dall’Oglio. La situation est encore plus complexe pour des joueurs comme Florian Tardieu quasiment absents des plans tactiques.

Avec une moyenne d’âge de 26,5 ans et des cadres mieux établis, l’ASSE doit maintenant capitaliser sur ses leaders tout en intégrant progressivement ses jeunes pousses pour viser le maintien. L’équilibre reste fragile, mais le temps de jeu montre une équipe en pleine évolution.

Les temps de jeu à l'ASSE

Voici la liste des joueurs de l’AS Saint-Étienne, avec leurs minutes jouées et le nombre de matchs disputés après 12 journées :

- Gautier Larsonneur : 1 080 minutes, 12 matchs

- Zuriko Davitashvili : 1 045 minutes, 12 matchs

- Dylan Batubinsika : 1 012 minutes, 12 matchs

- Pierre Ekwah : 910 minutes, 11 matchs

- Yunis Abdelhamid : 666 minutes, 8 matchs

- Mathis Amougou : 666 minutes, 10 matchs

- Dennis Appiah : 820 minutes, 11 matchs

- Ibrahim Sissoko : 820 minutes, 11 matchs

- Léo Pétrot : 699 minutes, 10 matchs

- Mickaël Nadé : 852 minutes, 11 matchs

- Mathieu Cafaro : 572 minutes, 9 matchs

- Aimen Moueffek : 496 minutes, 8 matchs

- Lucas Stassin : 403 minutes, 9 matchs

- Ben Old : 376 minutes, 7 matchs

- Benjamin Bouchouari : 356 minutes, 8 matchs

- Louis Mouton : 178 minutes, 5 matchs

- Augustine Boakye : 356 minutes, 6 matchs

- Yvann Maçon : 148 minutes, 2 matchs

- Pierre Cornud : 140 minutes, 2 matchs

- Florian Tardieu : 125 minutes, 2 matchs

- Marwan Nzuzi : 90 minutes, 1 match

- Beres Owusu (prêté à QRM depuis) : 56 minutes, 1 match

- Ayman Aiki : 153 minutes, 3 matchs

- Lamine Fomba : 25 minutes, 1 match

- Ibrahima Wadji : 56 minutes, 2 matchs

- Kevin Pedro : 9 minutes, 1 match

- Jibril Othman : 0 minute, 0 match

- Antoine Gauthier : 0 minute, 0 match

- Brice Maubleu : 0 minute, 0 match

- Igor Miladinović : 0 minute, 0 match

- Isiaha Touré : 0 minute, 0 match

Temps total de jeu : 1 080 minutes réparties sur 12 matchs pour l'équipe.