La Ligue 1 reprend ses droits dans une semaine. Après des mois de négociations et de déceptions, les droits TV ont enfin été attribués, et les diffuseurs se sont mis d’accord sur la répartition des matchs. Nous connaissons ainsi d’ores et déjà l’identité du diffuseur des derbys aller et retour entre l’ASSE et Lyon. Les cases horaires, elles, sont également déductibles, mais rien n’est encore acté.

Le derby aller un dimanche soir sur DAZN ?

Le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN a annoncé avoir obtenu les droits exclusifs de « Dix chocs de Ligue 1 ». Cette liste de dix matchs inclue les doubles confrontations entre PSG et Marseille, PSG et Lyon, Marseille et Lyon, les venues au Parc des Principes de Monaco et Lille, et bien évidément… les deux derbys.

Le derby aller, qui se jouera au Groupama Stadium, sera donc diffusé sur DAZN, le week-end du 9/10 novembre. Le schéma type d’une journée de Ligue 1 a été dévoilé :

Vendredi

DAZN : 1 match à 20h45

Samedi

beIN Sports : 1 match à 17h (1er choix sur les journées paires, 2e choix sur les journées impaires)

(1er choix sur les journées paires, 2e choix sur les journées impaires) DAZN : 1 match à 19h

DAZN : 1 match à 21h

Dimanche

DAZN : 1 match à 15h

DAZN : 3 matches à 17h

DAZN : 1 match à 20h45 (1er choix sur les journées impaires, 2e choix sur les journées paires)

Qui du derby retour à Geoffroy-Guichard ?

Ainsi, alors que la 4ème journée de phase de poules d’Europa League (à laquelle participera Lyon) est programmée le jeudi précédent la 11ème journée de Ligue 1 et que le derby est l’une des affiches les plus prestigieuses de la saison, il est quasiment certain que cet OL – ASSE se disputera le dimanche 10 novembre à 20h45. Match qui sera donc diffusé sur DAZN.

Pour le derby retour, les incertitudes sont plus nombreuses. En effet, la 30ème journée de Ligue 1 est programmée le week-end du 20 avril. Or, le jeudi précédent se tiendront les quarts de finale retour d’Europa League. Bien évidemment, nous espérons que Lyon n’y prendra pas part, mais il s’agit d’une éventualité. La seule chose désormais sûre, est que le diffuseur sera également DAZN. Ce derby retour est l’une des exceptions de la saison, car normalement, d’après la répartition « normale » des affiches entre DAZN et BeIN Sports, le groupe qatarien aurait dû posséder le premier choix de diffusion sur cette 30ème journée de Ligue 1.

Dans tous les cas, il y a fort à parier que ce derby retour soit également diffusé sur la case très porteuse du dimanche soir, 20h45.