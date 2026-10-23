L’ASSE reçoit le FC Nantes ce samedi à 20h45 dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant. Une rencontre entre deux institutions du football français, aujourd’hui réunies en Ligue 2 malgré des trajectoires bien différentes depuis le début de saison.

Ian Cathro mesure parfaitement la portée de cette affiche.

« Tout le monde comprend ce qu’est cette rencontre entre l’ASSE et Nantes. Tout le monde a conscience de l’histoire des deux clubs, de la qualité des équipes et de leurs joueurs. Certainement que ce match devrait se jouer en Ligue 1. Ce serait certainement plus sain et intéressant pour le football français. Mais aujourd’hui, c’est un match de Ligue 2 qui va se jouer. »

L’entraîneur stéphanois estime également que plusieurs acteurs de cette rencontre possèdent les qualités nécessaires pour évoluer à l’échelon supérieur.

« Il va y avoir beaucoup de qualité sur le terrain, de la qualité de la part des joueurs qui mériteraient certainement de jouer dans la division supérieure. »

Mais malgré la première place de l’ASSE et les difficultés nantaises, Cathro refuse de considérer son équipe comme déjà supérieure avant même le coup d’envoi.

« Ce genre de rencontre remet tous les compteurs à zéro »

Pour Ian Cathro, le classement et les résultats récents risquent de peser bien moins lourd que l’entame de match.

« Ce match, c’est aussi ce genre de rencontre qui remet tous les compteurs à zéro, peu importe ce qu’auront fait les deux équipes au match précédent, peu importe le classement de ces deux équipes avant le coup d’envoi. »

Le technicien insiste particulièrement sur les premières séquences de la rencontre.

« Ce qui va faire la différence, c’est vraiment la façon dont la rencontre va commencer, la façon dont les premières minutes vont se jouer. C’est ce qui décidera de l’issue de la rencontre. »

Un avertissement adressé à ses joueurs, qui devront immédiatement répondre à l’intensité imposée par cette affiche.

Ian Cathro veut neutraliser les forces nantaises

Si l’ASSE conserve ses principes de jeu, son entraîneur refuse de négliger les qualités de l’adversaire.

« On a essayé de travailler ce match comme les autres. Il y a toujours deux ou trois points qui attirent notre attention. Et évidemment, même si on est très engagés et convaincus de la qualité de notre travail, on sait aussi qu’on rencontre une autre équipe. »

Cathro revendique une préparation fondée sur les forces de son groupe, mais également sur l’analyse de Nantes.

« Il serait complètement fou de ne se concentrer que sur nous-mêmes. C’est quelque chose qu’on fait en priorité. Mais on aura toujours le respect pour l’équipe qu’on va affronter de la même manière qu’ils le feront pour nous. »

« On va analyser la manière dont on peut diminuer leurs forces du mieux qu’on peut et essayer de trouver ce moment dans le match où on sera capable de faire basculer la rencontre en notre faveur. »

ASSE – Nantes : un duel de possession et d’intensité

Sur le plan tactique, Ian Cathro s’attend à une opposition particulièrement intéressante entre deux formations capables de proposer plusieurs formes d’animation offensive.

« Sur ce match, on sait qu’on a deux équipes qui sont capables de garder le ballon, deux équipes qui sont capables d’attaquer rapidement, même si c’est sans doute de manière différente. Et deux équipes qui ont une mobilité offensive assez bonne. Deux équipes qui pressent de manière très différente. »

L’entraîneur stéphanois anticipe notamment une bataille pour la maîtrise du ballon.

« On sait aussi qu’il y aura des égos sur le terrain avec des joueurs qui voudront avoir la possession. On va essayer de trouver le bon équilibre entre l’organisation qu’on veut avoir, l’intensité qu’on a envie de mettre, la folie et aussi parfois le calme, la patience et la sécurité qu’il faudra garder pour arriver à gérer du mieux possible chaque moment de la rencontre. »

Enfin, Cathro rappelle qu’une équipe ne peut pas conserver la maîtrise du jeu pendant 90 minutes.

« On sait pertinemment qu’aucune équipe ne peut arriver à dominer une rencontre entièrement. Donc il faut arriver à être très fort dans les moments où on est en contrôle. Et c’est ce qui permettra à notre équipe d’être le plus facilement au contrôle de cette rencontre. »

Pour les Verts, l’enjeu sera donc de trouver le juste équilibre entre ambition offensive, intensité et maîtrise. Face à Nantes, Ian Cathro attend avant tout une équipe capable de répondre présente dès les premières minutes.

Source : conférence de presse d’Ian Cathro avant ASSE – FC Nantes, 23 octobre 2026.