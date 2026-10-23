À deux jours du déplacement du FC Nantes à Geoffroy-Guichard, Grégory Poirier n’a pas caché ses inquiétudes. Après la défaite contre Dunkerque (2-3), l’entraîneur nantais attend une réaction d’orgueil de ses joueurs. Il considère l’ASSE comme l’équipe la mieux placée pour retrouver la Ligue 1, mais entend profiter de cette affiche pour provoquer un déclic chez les Canaris.

L’ASSE, favorite à la montée selon Poirier

Ce samedi à 20h45, l’ASSE accueillera le FC Nantes pour l’une des affiches de la 10e journée de Ligue 2. Un rendez-vous entre deux clubs historiques, mais dont les trajectoires sont bien différentes depuis le début de saison.

Leader du championnat, Saint-Étienne reste sur une victoire au Red Star (0-1). Nantes, quatorzième, traverse une période nettement plus compliquée.

En conférence de presse, Grégory Poirier a reconnu la supériorité actuelle des Stéphanois.

« Je pense que c’est l’équipe qui est dans les meilleures prédispositions pour la montée, que ce soit sur la construction de l’effectif, sur le recul qu’ils ont par rapport à l’année dernière. Aujourd’hui, ils sont repartis dans de très bonnes dispositions, avec une équipe offensive qui est en réussite et en confiance. »

L’entraîneur nantais mesure la difficulté du déplacement qui attend son équipe.

« On sait très bien qu’on s’attaque à une montagne. Mais ce n’est pas la problématique. Je ne pense pas qu’on ait une peur par rapport à ça. »

« On doit avoir une réaction d’orgueil »

Plus que le niveau de l’ASSE, ce sont les difficultés de son collectif qui préoccupent Grégory Poirier.

La défaite face à Dunkerque a laissé des traces. Le technicien n’a notamment pas apprécié l’attitude de son équipe entre la 30e et la 60e minute.

« On doit tous avoir une réaction d’orgueil. Une espèce de rachat collectif où il nous manque des choses et il faut être très réaliste par rapport à ça. On doit le refuser, c’est quelque chose d’inacceptable. »

Poirier estime que ses joueurs manquent de constance, notamment dans les efforts défensifs.

« L’irrégularité dans la performance crée de l’incertitude. Aujourd’hui, il y a des joueurs qui doivent confirmer leur performance. Parfois, c’est trop irrégulier. Quand vous faites trois bons matchs, le quatrième, vous êtes un peu moins bon. Forcément, on ne peut pas avoir de certitude. C’est cette fiabilité qui nous manque. »

Face à la meilleure attaque du championnat, Nantes devra impérativement corriger ces lacunes.

« On sera obligés de bien défendre. Et quand je dis bien défendre, il y a la qualité individuelle, la performance individuelle, mais il y a aussi l’aspect collectif. Aujourd’hui, on ne doit pas se manquer de haut en bas. »

FC Nantes – ASSE : « Deux histoires extraordinaires »

Malgré l’écart au classement, Grégory Poirier refuse de banaliser cette confrontation. Il insiste sur la dimension historique de l’affiche.

« Nantes-Saint-Étienne, c’est un match différent. C’est un match avec deux histoires extraordinaires du paysage du football français. Si on joue notre partition au mieux, chacun, on sera présent et on va faire un grand match. »

L’entraîneur des Canaris appelle ses joueurs à ne pas se réfugier derrière le prestige du club.

« On est Nantes de par l’histoire, on est un grand club dans cette division. On doit retravailler, recréer plein de choses, créer une aventure, un groupe pour un moment repartir sur la Ligue 1. Mais aujourd’hui, on doit aussi regarder la réalité. La réalité, c’est qu’on est mal classé, on est inconstants. »

L’absence des supporters nantais regrettée

Interrogé sur l’interdiction de déplacement des supporters nantais, Grégory Poirier a exprimé ses regrets.

« Un match de foot, il est fait pour avoir les supporters des deux parties. C’est ça aussi qui rend le football beau et comme un spectacle pour les gens, c’est les émotions. »

Le technicien sait toutefois que son équipe devra composer avec cette absence dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce particulièrement animé.

« C’est dommage pour nous, pour eux, mais on ne peut rien y faire aujourd’hui. »

Pour Nantes, ce déplacement constitue une occasion de rebondir. Pour l’ASSE, il s’agira de confirmer son statut de favori et de poursuivre sa marche en avant.

Source : conférence de presse de Grégory Poirier, 22 octobre 2026.