Pur produit du centre de formation de l'ASSE, Allan Saint-Maximin évolue désormais du côté de Fenerbahçe. L'ancien attaquant de Newcastle, prêté par Al-Ahli, voit sa pige turque se noircir ces dernières semaines.

Un transfert en Serie A avorté

Un an après sa signature en Arabie Saoudite, Allan Saint-Maximim optait pour le changement d'air en s'engageant sous la forme d'un prêt avec Fenerbahçe. Mais après six mois en demi-teinte (24 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), l’ailier de 28 ans était évoqué du côté de Naples cet hiver. Apprécié par Antonio Conte, il aurait eu pour mission de faire oublier Khvicha Kvaratskhelia, transféré au PSG.

Selon Foot Mercato, un accord avait même été trouvé entre Naples et Al-Ahli. Il ne restait plus qu'à Fenerbahçe et Naples de trouver un chemin d'entente, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à envoyer les dossiers à temps.

Mise à l'écart de l'ancien joueur de l'ASSE ?

Depuis, Allan Saint-Maximin ne semble plus avoir la tête au projet de José Mourinho. Relégué sur le banc en championnat depuis la victoire contre Göztepe, l’attaquant ne figure pas non plus dans les plans en Europa League. Il n’était d’ailleurs pas dans le groupe pour le match retour face à Glasgow.

Une situation qui agace le joueur de 27 ans. "Lorsqu’un mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier", évoquait ce dernier sur ses réseaux sociaux. "C’est plus long, mais ça finit par arriver."

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, "The Special One" n'a pas manqué de tact. "Il n'est pas en forme. Il peut poster des Photoshop s'il veut. Mais il ne peut pas jouer au football s'il ne s'entraîne pas", rapporte l'Equipe. "Il ne s'est jamais entraîné quatre jours de suite sur les trois derniers mois. C'est de la manipulation (ndlr : concernant des fuites de données d'entrainement). Ce jour-là, il avait couru plus que les autres parce qu'il était en séance individuelle et que le reste de l'équipe faisait une séance tactique."